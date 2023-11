Jakub i Paulina Rzeźniczak już niedługo przywitają na świecie swoją córeczkę. We wrześniu para ogłosiła, że ich rodzina wkrótce się powiększy i od tego czasu coraz częściej chwalą się swoim szczęściem. Teraz piłkarz znowu miał powody do świętowania. Jego radość była aż tak ogromna, że postanowił tańczyć bez koszulki. Zresztą, nie on sam.

Reklama

Jakub Rzeźniczak świętuje wygrany mecz. Nic na to nie wskazywało

Po licznych medialnych aferach wygląda na to, że życie piłkarza zaczyna się układać po jego myśli. Ostatnio Jakub Rzeźniczka pokazał urodzinową niespodziankę od żony, która zrobiła wszystko, by jej mąż poczuł się wyjątkowo w tym ważnym dla niego dniu. Teraz 37-latek kolejny raz miał powody do świętowania. Razem z Kotwicą Kołobrzeg rozgrywali mecz na wyjeździe z Hutnik Kraków, który zakończył się dla drużyny Rzeźniczaka zwycięstwem. Po wygranej atmosfera w szatni sięgnęła zenitu, a zawodnicy nie kryli swojego szczęścia.

Instagram @jakubrzezniczak25

Zobacz także: Ciężarna Paulina Rzeźniczak pokazała kontrowersyjny kadr. Co na to ekspertka?

Pomimo wygranej, nic nie wskazywało na to, że to drużyna Jakuba Rzeźniczaka zakończy mecz zwycięsko. Kotwica Kołobrzeg przegrywała 0:3, ale dzięki determinacji i duchowi walki udało im się nadgonić ten wynik z przewagą 5:3.

Brawo Drużyna. 0:3 na 5:3 Piłka jest piękna — napisał Jakub Rzeźniczak.

Zobacz także: Jakub Rzeźniczak opowiedział o porodzie żony. "Będę przy narodzinach naszej córeczki"

Reklama

Oczywiście obok sukcesu męża nie mogła przejść obojętnie jego żona, która skomentowała post emotikonkami ognia i serduszka. W komentarzach pojawiły się również ciepłe słowa od internautów.

Dzięki za walkę !!!

Jestem z Ciebie dumna Kubuś

Perła Bałtyku - pisali internauci.