Rzecznik rządu o zaleceniach na Wszystkich Świętych. Czy cmentarze zostaną zamknięte?

Rzecznik rządu Piotr Mueller w rozmowie z Wirtualną Polską wyjawił, jakie są zalecenia rządu na Wszystkich Świętych. Jak wiadomo wiele osób obawia się, że tego dnia nie będzie mogło wybrać się na groby swoich najbliższych, gdyż pojawiły się pogłoski, że rzekomo cmentarze mogą zostać zamknięte. Co na ten temat powiedział Piotr Mueller? Sprawdźcie szczegóły.

Pandemia koronawirusa w Polsce niestety nie zwalnia tempa, a wręcz przeciwnie - nabiera na sile. Od kilku tygodni odnotowujemy kolejne rekordy dobowych zakażeń i zgonów, a według ekspertów te liczby mogą być w niedługim czasie niestety jeszcze wyższe. Rząd podjął już reakcję na rosnącą falę zachorowań i wprowadził szereg dodatkowych obostrzeń.

Jak wiadomo przed nami 1. listopada, czyli Wszystkich Świętych, kiedy tłumnie gromadzimy się na cmentarzach, aby odwiedzić groby najbliższych. Jednak w dobie pandemii ten dzień niestety nie będzie wyglądał tak, jak pamiętamy go dotychczas. W związku z tym już od pewnego czasu pojawiają się doniesienia na temat dodatkowych zaleceń na Wszystkich Świętych, a także o rzekomych planach o zamknięciu cmentarzy. Rzecznik rządu Piotr Mueller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski opowiedział o zaleceniach, jakie na ten moment są jasne, jeśli chodzi o 1. listopada.

Przede wszystkim apelujemy o to, aby wizyty na cmentarzach rozłożyć na kilka dni. W tym roku akurat to jest niedziela, to apelujemy o to, aby faktycznie w inny dzień udać się na cmentarz. Z resztą z tego co już wiemy o to apeluje również kościół. W związku z tym nie musimy koniecznie w tym dniu iść na cmentarz i o to apelujemy, aby rozłożyć po prostu te wizyty w czasie, tak abyśmy nie byli narażeni na spotkanie w większych grupach. Oczywiście na samych cmentarzach, podobnie jak w przestrzeniach publicznych obowiązują maseczki - powiedział Piotr Mueller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.