Rząd zmieni decyzję w sprawie ferii? „Ferie trzeba możliwie rozciągnąć w czasie”

Podczas konferencji prasowej w sobotę 21 listopada Mateusz Morawiecki przekazał kolejne plany rządu, które dotyczyły ferii zimowych 2021. Tym samym przerwa od nauki w całej Polsce potrwa od 4 do 17 stycznia. Decyzja ta wzbudziła jednak wiele wątpliwości. Jak podaje Onet.pl, prof. Magdalena Marczyńska, doradca premiera i specjalistka chorób zakaźnych wieku dziecięcego, w rozmowie z PAP przyznała, że opinia w tej sprawie już trafiła do Ministerstwa Zdrowia. Zdaniem ekspertki obecne rozwiązanie rządu będzie miało bardzo złe konsekwencje.

Zobacz także: Obostrzenia w Sylwestra zostaną zniesione? Minister zdrowia o imprezach sylwestrowych. Kiedy będą wytyczne?

Ferie zimowe 2021. Rząd zmieni decyzję?

Rada Medyczna, z którą rząd konsultuje kolejne kroki związane z walką z epidemią koronawirusa w Polsce, jest zdania, że ferie zimowe 2021 powinny zostać rozłożone w czasie nawet do marca, a jej członkini Magdalena Marczyńska zapowiedziała, że specjaliści będą namawiali rząd do zmiany stanowiska w sprawie przerwy od nauki oraz powrotu dzieci do szkół.

Stanowisko całej Rady jest takie, że warto się nad tym jeszcze raz zastanowić i wypracować lepsze rozwiązanie. Moim zdaniem ferie trzeba możliwie rozciągnąć w czasie — na okres np. stycznia, lutego i marca plus określić rejony, które będą miały ferie w tym samym czasie, może niekoniecznie całe województwa. Może także zmniejszyć liczbę dostępnych w hotelach miejsc. To sprawi, że nie będzie tłumów, a wypoczynek zimowy na świeżym powietrzu jest dla rodzin konieczny. Edukacja zdalna przedłużona na cały grudzień, a później dodatkowo kolejne dwa tygodnie w zamknięciu w domach to rozwiązanie, które będzie miało — także z psychologicznego punktu widzenia — bardzo złe konsekwencje

Zdaniem specjalistki, obecna decyzja rządu może spowodować zupełnie odmiennie skutki od tych zamierzonych, a długa izolacja doprowadzi do licznych wyjazdów i gromadzenia się ludzi w wielu miejscach. Rada Medyczna liczy, że i tym razem uda się wypracować rozsądne rozwiązanie. W jej ocenie zmiana powinna zajść również w przywróceniu nauki stacjonarnej dzieci młodszych klas szkół podstawowych, które miałyby wrócić do sal lekcyjnych już w grudniu. Podobne stanowisko w sprawie ferii zimowych zajął również senator PiS, Jan Maria Jackowski.

Przecież po okresie lockdownu potrzebują kontaktu z naturą, wyjazdów, rekreacji. Od rana do wieczora nasza młodzież siedzi przed smartfonami i komputerami, ucząc się zdalnie. Skoro otwiera się galerie, to jest niezrozumiałe, że tam można chodzić, a na ferie, na narty, nie można jeździć. Ferie w jednym terminie to nie jest dobry pomysł - ocenił w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Rada Medyczna chce przekonać rząd do zmiany stanowiska w sprawie ferii zimowych 2021. Ich zdaniem powinny zostać one rozłożone w czasie na kilka miesięcy.

East News

Jak przekazano, opinia już trafiła do Ministerstwa Zdrowia.