W sobotę, 21 października, premier Mateusz Morawiecki poinformował, jakie zasady będą obowiązywały w święta Bożego Narodzenia. Zdaniem szefa rządu w obecnej chwili ważne jest ograniczenie kontaktów i niespotykanie się w dużym gronie, dotyczy to również Wigilii. Według nowych wytycznych święta powinniśmy spędzić w gronie osób, z którymi mieszkamy. A jak będą wyglądały obostrzenia w Sylwestra? Kiedy poznamy ostateczne wytyczne?

Minister zdrowia Adam Niedzielski został zapytany o obostrzenia, jakie będą obowiązywały w Sylwestra. Czy organizowanie imprez będzie możliwe? Okazuje się, że wprowadzone zasady obowiązują do 27 grudnia, a możliwe obostrzenia dotyczące Sylwestra poznamy prawdopodobnie tydzień wcześniej:

Według mnie nie ma na to przestrzeni, ale też nie chcę się zarzekać, że w tej chwili już jesteśmy tak konserwatywnie nastawieni, że jakkolwiek przyszłość będzie się zmieniała, to my nie będziemy reagowali - uznał Niedzielski.