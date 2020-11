Czy Polsce grozi wprowadzenie stanu wyjątkowego? Jak informuje "Wprost", niestety taka opcja jest rozważana, gdy w naszym kraju zostanie przekroczona pewna bariera dziennych przypadków zakażeń. Co to oznacza dla obywateli? Sprawdźcie szczegóły.

Rząd jednak wprowadzi stan wyjątkowy? Wiadomo, kiedy może to nastąpić!

Pandemia koronawirusa w Polsce niestety nie zwalnia tempa, a wręcz przeciwnie - nabiera na sile. Od kilku tygodni odnotowujemy niepokojące przyrosty zakażeń, które ostatnio sięgnęły prawie 22 tys. przypadków w ciągu jednej doby. Wielu Polaków zastanawia się, co dalej. Jak wiadomo ostatnio, pomimo wcześniejszych zapewnień, że cmentarze będą otwarte w okolicach 1 listopada, rząd w ostatniej chwili zdecydował się je zamknąć. Według źródła "Wprost", w ubiegłym tygodniu intensywnie dyskutowano na ten temat i uznano, że zamknięcie cmentarzy to ostateczność. Wygląda więc na to, że sytuacja jest gorsza, niż mogłoby się wydawać.

Skoro rząd się na to zdecydował, to sytuacja epidemiczna jest gorsza niż nam się wydaje – powiedział polityk ZP cytowany w rubryce "Niedyskrecje parlamentarne" autorstwa Joanny Miziołek i Elizy Olczyk.

Ale to niestety nie wszystko. Według rozmówcy "Wprost", rząd może wprowadzić stan wyjątkowy, jeśli poziom dziennych, potwierdzonych przypadków koronawirusa sięgnie 50 tysięcy.

Czym zatem jest stan wyjątkowy? Jest to to jeden z trzech stanów nadzwyczajnych, które można wprowadzić w naszym kraju. Stan wyjątkowy jest wprowadzany przez prezydenta na wniosek Rady Ministrów.

Co wprowadzenie stanu wyjątkowego oznacza dla obywateli? Przede wszystkim powoduje ograniczenie niektórych praw i swobód obywatelskich. Stan wyjątkowy może trwać nie dłużej niż 90 dni i obowiązywać w całym kraju, albo tylko w wybranych częściach. Miejmy jednak nadzieję, że taki scenariusz się u nas nie sprawdzi i poradzimy sobie z pandemią bez wprowadzania tak radykalnych środków.

East News

