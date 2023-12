Politycy jak co roku postanowili złożyć życzenia swoim rodakom. Wśród nich znaleźli się m.in.: Donald Tusk, Szymon Hołowania, czy Ryszard Terlecki.

Ryszard Terlecki należy do aktywnych polityków. W święta nie zapomniał o popierających go politycznie osobach. Postanowił złożyć życzenia swoim wyborcom. Na jego profilu na X pojawiło się nowe zdjęcie, a pod nim wymowne życzenia. Na fotografii widzimy trzech polityków Terleckiego, Legutko i Tarczyńskiego.

Sposób, w jaki zapozowali politycy stał się inspiracją do wielu memów, które postały w ostatnich dwóch dniach. Na fotografii widzimy trzech mężczyzn, którzy mają nietęgie miny. Politycy nie wyglądają na szczęśliwych z powodu świąt.

Zobacz także: Szymon Hołownia zagrał w filmie. Tajemnicza przeszłość wyszła na jaw

Komentarze pod zdjęciem pojawiły się bardzo zróżnicowane. Od życzeń świątecznych, po ocenę wyglądu mężczyzn i ich zachowania.

Wesołych Świąt panowie. Moglibyście je spokojnie spędzić z rodzinami, a odpierniczacie teatrzyk. Media publiczne należą do wszystkich obywateli, a nie tylko do was, my, większość Polaków, nie pozwolimy wam, za nasze pieniądze uprawiać kłamliwej propagandy w tych tychże. Będą niezależne i obiektywne, a nie partyjne. Chcecie mieć swoje media? To sobie je zbudujcie. Możecie zabrać sobie te kanalie, które były zatrudnione w naszych mediach na etatach dziennikarzy

- napisał jeden obserwator.