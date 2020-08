Ruszyły zdjęcia do "Przyjaciółek", ciągle brakuje jednak gwiazd zarażonych koronawirusem! Czy serial wystartuje we wrześniu?

Koronawirus pokrzyżował plany ekipy pracującej na planie serialu "Przyjaciółki". Najpierw przerwanie zdjęć w związku z obostrzeniami, później kolejna przerwa w nagraniach ze względu na zakażenia kilku osób pracujących przy produkcji. Jednak jak informuje portal Plejada.pl, zdjęcia do serialu właśnie zostały wznowione. Wciąż brakuje kilku osób, które w dalszym ciągu zmagają się z zakażeniem.

Czy ta sytuacja spowoduje, że nowy sezon "Przyjaciółek" wystartuje z opóźnieniem? Co z bohaterami, w których wcielają się zakażone gwiazdy? Jest komentarz produkcji.

Ruszyły zdjęcia na planie "Przyjaciółek", ale bez zarażonych gwiazd

Jakiś czas temu media obiegła bardzo niepokojąca informacja. Po wznowieniu zdjęć na planie serialu "Przyjaciółki" u kilkunastu osób, w tym kilku gwiazd, wykryto zakażenie koronawirusem. Ta sytuacja oczywiście spowodowała ponowne przerwanie zdjęć, a sam reżyser produkcji w jednym z wywiadów przyznał, że jest przerażony zaistniałą sytuacją. Media nieoficjalnie przekazały informacje, że wśród zakażonych osób jest między innymi jedna z głównych bohaterek serialu. W dalszym ciągu nie ma jednak oficjalnego potwierdzenia, o którą z aktorek chodzi.

Z tego też względu kierownictwo zarządziło kolejną przerwę w nagraniach, aż do odwołania. Jednak jak informuje portal Plejada.pl, zdjęcia do serialu "Przyjaciółki" znów wystartowały. Ekipa filmowa powróciła na plan 1 sierpnia. Czy w takim razie możemy spodziewać się, że produkcja planowo pojawi się na antenie Polsatu już we wrześniu?

Staramy wyrobić się na planową emisję programu, czyli na wrzesień. [...] Będziemy monitorować sprawę na bieżąco i oceniać nasze szanse. Póki co trzymamy się jednak wrześniowego planu - powiedziała dla Plejady Martyna Wereńska, rzeczniczka prasowa Akson Studio.

Jak wiadomo na planie nie pracują na razie aktorzy, którzy zmagają się z zakażeniem koronawirusem. Co w takim razie stanie się z bohaterami, w których wcielają się zarażone gwiazdy?

Nie ma też mowy o sytuacji, że naglę jakąś bohaterkę uśmiercimy lub się jej pozbędziemy, tylko ze względu na postój w nagraniach. Na szczęście z naszych doświadczeń wynika, że zakażenie koronawirusem nie trwa przeważnie kilka miesięcy - mówiła Martyna Wereńska w rozmowie z Plejdą.

Trzymamy zatem kciuki za szybki powrót do zdrowia wszystkich osób, które zmagają się z koronawirusem. Mamy nadzieję, że ekipa już za chwilę będzie mogła pracować w pełnym składzie.

