Ruszyły właśnie castingi do siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnicy i rolniczki, którzy chcą się odważyć i dać szansę miłości już teraz mogą wysyłać swoje zgłoszenia. Pierwszy etap jest bardzo prosty. Co trzeba zrobić?

Ania i Grzegorz Bardowscy, Małgosia i Paweł Borysewicz czy Ilona Kurzeja i Adrian Berkowicz to tylko kilka szczęśliwych par, które odnalazły miłość w programie. Teraz szansę na niezwykłe uczucie będą mieli kolejni uczestnicy. Na tym etapie to od kolejnych rolników zależy, czy odważą się wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Prawdopodobnie już jesienią zobaczymy siódmą edycję "Rolnik szuka żony". Właśnie rozpoczęły się etapy castingowe dla rolnikow. Na profilu instagramowym produkcji znalazła się informacja o naborze kandydatów:

Każda historia, żeby móc mieć szczęśliwe zakończenie musi najpierw mieć swój początek. Bo bez tego ani rusz. U nas tym pierwszym krokiem jest zgłoszenie. Jesteś samotnym rolniczką lub rolnikiem? Myślisz o założeniu rodziny? Chcesz rozpocząć Wielką Przygodę! Zgłoś się do #rolniszukazony:

https://rolnikszukazony.vod.tvp.pl/34674807/formularz-zgloszeniowy

Czekamy na Was do końca lutego!