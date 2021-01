Do kiedy będą obowiązywać obostrzenia? Minister finansów zdradza, kiedy będziemy mogli wrócić do normalności!

Minister finansów w najnowszym wywiadzie zdradził do kiedy będą obowiązywać obostrzenia w naszym kraju! Kiedy Polacy będą mogli wrócić do normalności? Tadeusz Kościński w programie "Money. To się liczy" rozwiał wszystkie wątpliwości w sprawie lockdownu. Kiedy będziemy wychodzić z wprowadzonych wcześniej obostrzeń? Sprawdźcie, co powiedział minister finansów!

Kiedy koniec obostrzeń?

Pandemia koronawirusa już od wielu miesięcy paraliżuje prawie cały świat. Niestety, w związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi liczby zachorowań władze w Polsce wprowadziły szereg obostrzeń. Od kilku tygodni w naszym kraju obowiązuje "etap odpowiedzialności", który ostatnio został wydłużony do 31 stycznia. Do tego czasu hotele czy stoki narciarskie zostają zamknięte oraz działalność retsuracji pozostaje ograniczona (posiłki tylko na wynos). Dziś chyba wszyscy zadają sobie pytania, kiedy obostrzenia będą łagodzone i kiedy w ogóle będziemy mogli wrocić do normalności. Teraz minister finansów rozwiał wątpliwości w tej sprawie!

Mam nadzieję, że już za 2-3 tygodnie obostrzenia będą już trochę mniejsze, że szczepionka zacznie działać. Mamy też ozdrowieńców. Więc to wszystko będzie robiło swoje- Tadeusz Kościński zdradził w programie "Money. To się liczy".

Niestety, wszystko wskauzje na to, że część obostrzeń będzie obowiązywać jeszcze przez kilka miesięcy!

Za 2-3 miesiące możemy powoli myśleć, że wracamy do normalności- dodał minister finansów.

Myślicie, że wiosną rzeczywiście będziemy mogli wrócić do normalności?

