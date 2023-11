Już dziś wieczorem Telewizyjna Dwójka wyemituje premierowy odcinek najnowszej edycji "The Voice Kids"! Co wydarzy się w pierwszej odsłonie talent show? Uczestnicy dwóch dotychczasowych edycji „The Voice Kids” szturmem podbili serca milionów Polaków i osiągają coraz większe sukcesy- czy dziś wieczorem poznamy kolejne gwiazdy? Jedno jest pewne, w trzeciej edycji "The Voice Kids" nie zabraknie wielkich emocji i naprawdę dużo dobrej muzyki. Jak już wiemy, uczestników trzeciej edycji show będą oceniać: Cleo, Dawid Kwiatkowski oraz Tomson i Baron z Afromental. Show poprowadzą Tomasz Kammel, Ida Nowakowska oraz Jan Dąbrowski i Antek Scardina.

Zobaczcie gorący zwiastun "The Voice Kids"! Będziecie oglądać premierową odsłonę show?

Cleo nie ukrywała wzruszenia podczas występu jednej z uczestniczek show.