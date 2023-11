Jakiś czas temu Michał Szpak, który po raz kolejny zasiada w jury "The Voice of Poland", krytycznie ocenił muzyczne programy, w których występują dzieci, jak np. "The Voice Kids". Wokalista zaznaczył, że to nie jest dla niego łatwy temat. Otwarcie powiedział, że takie programy zabierają dzieciństwo młodym uczestnikom.

Reklama

To jest trudny temat. Te dzieci mają ogromny talent, ogromny. Tylko zabiera się im dzieciństwo po prostu i to jest bardzo kontrowersyjne dla mnie. Ze swojej perspektywy wiem, że ja straciłem 4 lata takiego okresu, gdzie mogłem studiować. Oczywiście ja byłem na studiach, ale one wyglądały zupełnie inaczej, one były wręcz eksternistyczne, i nie wrócisz do tego momentu już, nie jesteś w stanie tego zrobić. I nie wiem, czy te wszystkie dzieciaki, mimo że są gotowe na tę karierę, bo one są gotowe wokalnie, czy im nie będzie tego brakowało. Nie cofniesz tego czasu - powiedział Michał Szpak w rozmowie z "Wirtualną Polską".

Z opinią artysty nie zgodziła się już Viki Gabor, uczestniczka 2. edycji "The Voice Kids" i reprezentantka Polski podczas tegorocznej Eurowizji Junior. Viki wyznała, że nie zgadza się z opinią Michała Szpaka, a w show czuła się jak w domu. Teraz głos w tej sprawie postanowiła zabrać także Roksana Węgiel. Zobaczcie poniżej, co powiedziała.

Roksana Węgiel odpowiada na krytykę Michała Szpaka

Roksana Węgiel wygrała 1. edycję "The Voice Kids", a także 16. Konkurs Piosenki Eurowizji dla Dzieci. Jej kariera potoczyła się błyskawicznie i obecnie nikomu Roksany nie trzeba przedstawiać, bo znają ją już wszyscy! Można pomyśleć, że młoda gwiazda straciła dzieciństwo przez karierę, ale czy na pewno? Roksana zupełnie nie zgadza się z tą opinią!

To jest nieprawda, że 'The Voice Kids' zabiera dzieciństwo. Jest to cudowna przygoda. Polecam każdemu, kto kocha śpiewać. Czułam się tam jak w domu. Panowała cudowna atmosfera. Ludzie byli niesamowici. Trafiła nam się super ekipa. Miałam okazję poznać tam niesamowite osoby: Edytę Górniak, Tomsona i Barona, Dawida Kwiatkowskiego. Super przeżycie - powiedziała Roksana Węgiel w rozmowie z Pomponikiem.

A wy co o tym sądzicie? Programy typu "The Voice Kids" faktycznie zabierają dzieciństwo uczestnikom? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

Roksana Węgiel zaczęła podbijać muzyczny rynek w bardzo młodym wieku

EastNews

Michał Szpak uważa, że nigdy nie wrócą lata, które poświęciło się na karierę

EastNews