"Rust": Alec Baldwin zabrał głos po tragedii. Wspomina zmarłą operatorkę

Cały świat dziś żyje tragedią na planie filmowym westernu "Rust" w Santa Fe. Alec Baldwin postrzelił dwie osoby - operatorka kamery 42-letnia Halyna Hutchins zmarła niemalże od razu, a scenarzysta 48-letni Joel Souza trafił do szpitala. Strzały padły przypadkiem z pistoletu, który miał być tylko filmowym rekwizytem. Zdruzgotany aktor, Alec Baldwin zabrał głos po tragedii:

Nie ma słów, by wyrazić mój szok i smutek z powodu tego tragicznego wypadku - zaczął we wpisie na Twitterze

W łamiącym serce wpisie przyznał, że współpracuje z policją i jest w kontakcie z mężem tragicznie zmarłej operatorki kamery...

Alec Baldwin zabrał głos po tragedii na planie "Rust"

Tragedia na planie westernu "Rust" wstrząsnęła całym światem. Podczas kręcenia jednej ze scen Alec Baldwin postrzelił dwie osoby. Nie żyje operatorka Halyna Hutchins, a Joel Souza został ciężko ranny i trafił do szpitala. W mediach panuje dezinformacja na temat jego stanu zdrowia, niektóre z nich podają, że jest w stanie krytycznym, inne że jego życiu nie zagraża już nic złego. Na Twitterze głos w sprawie zabrała Frances Fischer, która także występuje w filmie. Według jej informacji Joel Souza wyszedł już ze szpitala.

Te twierdzenia są nieprawdziwe. Nasz reżyser Joel Souza wyszedł już ze szpitala

Do tragedii na planie w Santa Fe doszło podczas kręcenia jednej ze scen. Trwa śledztwo, mające na celu wyjaśnienie jak doszło dramatu i dlaczego broń-rekwizyt wystrzeliła i doprowadziła do postrzelenia dwóch osób. Zdruzgotany Alec Baldwin, który strzelił z felernej broni zabrał głos na Twitterze. Wyraził swój smutek z powodu śmierci Halyny Hutchins i przyznał, że współpracuje z policją:

Nie ma słów, by wyrazić mój szok i smutek z powodu tego tragicznego wypadku w którym zginęła Halyna Hutchins, żona, matka i bardzo podziwiana przez nas koleżanka. W pełni współpracuję z przeprowadzającą śledztwo policją, która wyjaśni, w jaki sposób doszło do tej tragedii

1-

There are no words to convey my shock and sadness regarding the tragic accident that took the life of Halyna Hutchins, a wife, mother and deeply admired colleague of ours. I'm fully cooperating with the police investigation to address how this tragedy occurred and — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Alec Baldwin jest również w kontakcie z pogrążoną w szoku i żałobie rodziną zmarłej operatorki:

Utrzymuję kontakt z jej mężem, oferuję swoje wsparcie zarówno jemu, jak i jego rodzinie. Moje serce jest złamane z powodu straty jej męża, ich syna i wszystkich, którzy znali i kochali Halynę

2- I am in touch with her husband, offering my support to him and his family. My heart is broken for her husband, their son, and all who knew and loved Halyna. — AlecBaldwin(HABF) (@AlecBaldwin) October 22, 2021

Media obiegły również zdjęcia załamanego Aleca Baldwina, który niedługo po tragicznym wypadku i przesłuchaniu telefonował do rodziny. Trudno sobie wyobrazić dramat, który musi przeżywać nie tylko aktor ale także rodziny ofiar tragicznego wypadku na planie "Rust".