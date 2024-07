Tegoroczne walentynki mogą się okazać dla Kingi Rusin niezapomniane. Jej związek z adwokatem Markiem Kujawą rozkwita w najlepsze. Para spotyka się od połowy 2010 roku i przeżywa wspaniałe chwile.

Jak donosi "Super Express" Kujawa chce się oświadczyć dziennikarce!

- Ostatnio wspominał coś, co by było, gdyby się ożenił... On nie chce być wiecznym kawalerem - donosi źródło tabloidu.

Podobno datą zaślubin ma być 14 luty. Niedawno donosiliśmy, że para zdecydowała się zamieszkać razem. Być może ślub będzie kolejnym krokiem.

