Zespół Red Lips znalazł się w gronie artystów, którzy wystąpili podczas tegorocznego festiwalu w Sopocie. Grupa nie tylko zaprezentowała swój nowy singiel, ale także świętowała 10-lecie wydania pierwszego albumu. Jak się jednak okazuje, występy Red Lips nie zawsze wiążą się tylko z przyjemnymi doświadczeniami!

Ruda z Red Lips wspomina swój wypadek

Joanna Lazer, czyli wokalistka Red Lips, ma nie lada powód do świętowania. Nie dość, że wraz z zespołem nagrała nowy singiel, "Dzika rzeka", to w czasie tegorocznego festiwalu w Sopocie grupa świętuje 10 lat od wydania pierwszego albumu. Niestety, praca na scenie to nie tylko przyjemności, ale też gorsze i bolesne momenty.

O jednym z nich Ruda z Red Lips opowiedziała naszej reporterce. Okazuje się, że jakiś czas temu uległa poważnemu wypadkowi, ale mimo częściowego unieruchomienia nie przerywała scenicznych występów!

- Miałam jeden nieudany telemark ze sceny (...) zamortyzowałam całą siłę w kolanach, stanęłam i już nie poszłam (...). Miałam też taki okres, kiedy śpiewałam koncerty z moim zespołem, jak miałam dwa stawy skokowe unieruchomione - wyjaśniła Joanna Lazer z Red Lips.

Jak zakończyły się dla Joanny Lazer tak niefortunne wydarzenia i jakie emocje towarzyszą jej w czasie festiwalu w Sopocie? Zobaczcie nasze video.

