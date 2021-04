Dorota Szelągowska dziś jest jedną z najpopularniejszych architektek w Polsce, a jej metamorfozy w programach wnętrzarskich są naprawdę spektakularne i często wywołują łzy szczęścia u właścicieli mieszkań. Teraz okazuje się, że Dorota Szelągowska nie studiowała kierunku związanego z aranżacją wnętrz. Co więcej, nie ukończyła studiów i do dziś jest to jej wielkim kompleksem!

Rozżalona Dorota Szelągowska wspomina studia

Dorota Szelągowska dziś jest jedną z największych gwiazd TVN, która odmienia domy Polaków. Jednak o córce Katarzyny Grocholi jest też głośno w kontekście jej życia prywatnego. To wszystko sprawia, że Dorota Szelągowska często gości w mediach. Ostatnio projektantka udzieliła wywiadu dla magazynu „Gala” i zdradziła kilka zaskakujących szczegółów ze swojego życia. Okazuje się, że nigdy nie udało jej się ukończyć studiów, choć uczęszczała na dwa kierunki. Co ciekawe żaden z nich nie był związany z aranżacją wnętrz.

Żałuję strasznie. Studiowałam na dwóch kierunkach: dziennikarstwo i stosowane nauki społeczne. Obu tych kierunków nie skończyłam. I to jest mój kompleks, owszem. Natomiast ja zaczęłam pracę w wieku osiemnastu lat. W ostatniej klasie liceum już pracowałam w telewizji. Poszłam na casting, dostałam się i tak jakoś zostało. Z jednej strony jest to bardzo przyjemne, a z drugiej jak ma się 41 lat i świętuje się 23-lecie pracy, to jest dosyć zabawne - wyznała.

Dorota Szelągowska przyznaje, że w młodości nie podejrzewała, że będzie zajmowała się projektowaniem wnętrz. Zdradziła też, że dopiero przed 30-stką zrobiła kurs, aby móc wykonywać ten zawód.

Wtedy jakoś w ogóle nie pomyślałam, że mogę robić cokolwiek związanego z projektowaniem wnętrz. (...) Abstrahując od zmian dokonywanych u siebie, przemalowywania mebli i całej reszty, jak otwieram moje zeszyty z czasów liceum, to właściwie na każdym marginesie i pustej stronie, jest jakiś rysunek, jakiś plan domu, mieszkania albo czegoś takiego. Natomiast kojarzyła mi się ta architektura wyłącznie z mostami, matematyką i takimi rzeczami. Dopiero przed trzydziestką zrobiłam taki kurs, który uprawniał do wykonywania zawodu. (...) Prawda jest taka, że wielu projektantów nie ma wykształcenia w projektowaniu wnętrz. Natomiast najwięcej uczymy się od ekip. - dodaje Dorota Szelągowska w wywiadzie dla gala.pl

Wiedzieliście, że Dorota Szelągowska pierwszą pracę rozpoczęła w wieku 18 lat?

Dorota Szelągowska przyznał, że zaczęła pracować w wieku 18 lat. Obecnie ma za sobą 23 lata pracy! Na poniższym zdjęciu gwiazda 16 lat temu w programie "Moja krew".