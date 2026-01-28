Holenderska para książęca książę Bernhard van Oranje i księżniczka Annette ogłosiła rozwód po 25 latach małżeństwa. Informacja została podana w oficjalnym komunikacie wydanym przez holenderski Dom Królewski. Decyzję nazwano "trudnym krokiem", jednak zaznaczono, że została podjęta "za obopólną zgodą i z wzajemnym szacunkiem".

Oficjalny komunikat Domu Królewskiego o rozwodzie

Para książęca wzięła ślub w 2000 roku. Od tego czasu wspólnie wychowywała trójkę dzieci i prowadziła działalność zawodową oraz charytatywną. Książę Bernhard, który nie pełni funkcji publicznych, działa głównie w sektorze biznesu oraz angażuje się w działania dobroczynne. Jego dotychczasowa żona Annette, z zawodu psycholog, również związana była z organizacjami charytatywnymi i fundacjami. Komunikat Domu Królewskiego wyraźnie podkreślił, że rozwód książęcej pary to rezultat wspólnej decyzji i że obydwoje nadal będą współpracować w kwestii wychowania swoich dzieci. Decyzja o rozwodzie została uznana za niezwykle trudną, jednak podjętą z szacunkiem wobec siebie nawzajem i z myślą o dobru rodziny.

Po 25 latach małżeństwa podjęliśmy decyzję o rozwodzie. Robimy to za obopólną zgodą i z wzajemnym szacunkiem. Będziemy nadal wspólnie opiekować się naszą trójką dzieci. Mimo to, to wciąż trudny krok. Dlatego prosimy wszystkich o zrozumienie i poszanowanie naszej prywatności - napisano w oświadczeniu.

Co oznacza rozwód dla statusu księżniczki Annette?

W wyniku rozwodu księżniczka Annette straci prawo do tytułu książęcego. Choć przez ostatnie lata nie pełniła oficjalnych funkcji w rodzinie królewskiej, tytuł miał dla niej symboliczne znaczenie. Annette była aktywna zawodowo jako psycholog i działała w organizacjach charytatywnych.

Książę Bernhard był kiedyś jednym z potencjalnych następców tronu Holandii. Jednak po abdykacji królowej Beatrycze w 2013 roku i objęciu tronu przez jej syna, króla Wilhelma Aleksandra, wprowadzono zmiany w prawie sukcesyjnym. Wówczas dzieci księżniczki Margriet i Pietera van Vollenhovena, w tym książę Bernhard, zostały usunięte z linii sukcesji. Obecnie następczynią tronu jest córka króla Wilhelma Aleksandra - księżniczka Katarzyna-Amalia. Rozwód Bernharda i Annette nie wpływa więc bezpośrednio na kolejność dziedziczenia tronu, ale z pewnością jest znaczącym wydarzeniem w obrębie królewskiej rodziny.

