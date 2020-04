Rozwód w "M jak miłość"? Piotrek będzie chciał wyjechać z Polski z piękną prawniczką!

Takiego obrotu spraw w "M jak miłość" nie spodziewał się chyba nikt! Okazuje się, że małżeństwo Zduńskich po raz kolejny będzie musiało przejść poważną próbę. Czy związek Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) przetrwa trudne chwile? Jak Piotrek zareaguje, kiedy Kinga zażąda od niego rozwodu? Zobaczcie, co wydarzy się w nowych odcinkach "M jak miłość"!

Jeszcze do niedawna wydawało się, że jeżeli coś może zniszczyć małżeństwo Kingi i Piotrka to romans Zduńskiej z bratem swojego męża. Kiedy jednak Piotrek zauważył, że Paweł (Rafał Mroczek) inaczej niż dotychczas patrzy na Kingę ostrzegł brata, żeby nie rozbijał mu rodziny.

Teraz okazuje się, że wkrótce to Kinga zacznie mówić o rozwodzie i to przez piękną kobietę w życiu Piotrka! Jak informuje portal superseriale.se.pl w 1513. odcinku "M jak miłość" Zduńska dowie się, że jej mąż zaplanował zagraniczną podróż z piękną prawniczką Kamilą Jabłońską. Kinga będzie wściekła!

Okazuje się, że Piotrek będzie musiał lecieć na trzy miesiące do USA ze względu na swoją pracę. Werner wyśle młodego prawnika i Kamilę Jabłońską, żeby razem pracowali nad nową sprawą. Zduński przyjmie ofertę i zgodzi się na wyjazd nie pytając swojej żony o zgodę. Kiedy dowie się, że mąż chce ją zostawić z dziećmi na trzy miesiące powie dość!

Co to ma być? Wyjeżdżasz za granicę na trzy miesiące z obcą kobietą, zostawiasz mnie samą z dziećmi i nawet nie pytasz mnie o zdanie?! Ja chyba śnię! To cios poniżej pasa. Jeśli tak to ma wyglądać, to ja żądam rozwodu!- powie stanowczo Kinga.