Iza Stępień z programu "Rolnik szuka żony" rozstaje się z mężem! Jak się okazuje, była kandydatka na żonę Adama Kraśki, zaledwie po kilku miesiącach od ślubu podjęła decyzję o rozwodzie. Smutne informacje, które podaje Rewia, potwierdził Adam Kraśko. Niestety - małżeństwo rudowłosej Izy, która konkurowała o względy Kraśki z Anią Sygnowską, nie przetrwało próby czasu.

To był bardzo szybki ślub i jeszcze szybsze rozstanie. Z tego, co mi wiadomo, każde z nich już zaczęło układać sobie życie z nowym partnerem. Podobno dopadła ich szara codzienność. Często się kłócili o nic nieznaczące bzdury, a jednak definitywnie postanowili to zakończyć. Rozwód to już tylko zwykła formalność... Małżeństwo to nie jest taka łatwa sprawa. Kompromisy, wspólne zainteresowania i kroczenie tą samą drogą w przyszłość to podstawa. Ale to właśnie jest najtrudniejsze. Naprawdę to wielka sztuka trafić na idealną drugą połówkę. Nie dziwcie się więc, że ja jeszcze nie jestem żonaty. Rozwody przyjaciół bardzo mnie smucą - przyznał Adam Kraśko.