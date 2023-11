Gdy Tymon Tymański (50) udzielał tego wywiadu, pewnie nie przypuszczał, że te słowa będą początkiem afery, a jednocześnie końcem jego małżeństwa. „Czasem zdarza mi się wylądować w nie swoim łóżku. Jestem w sumie poliamorystą, a moja obecna żona jest bardzo wyluzowana i mamy cudowny, otwarty związek”, powiedział pod koniec maja w rozmowie z „Faktem”.

Ci, którzy znają Tymona i jego podejście do życia, pewnie by w to uwierzyli, ale głos w tej sprawie zabrała jego żona. Maria Tymańska (32) powiedziała dziennikarzom, że nie miała pojęcia, że żyje w otwartym związku! Wyznała też, że postanowiła rozstać się z Tymonem, a powodem tej decyzji były m.in. jego zdrady.

„Nie będę ukrywać, że informacja o nie jednej, a wielu zdradach (zwłaszcza o tych, które wydarzały się, gdy nasze dzieci były malutkie), była dla mnie bolesna, lecz decyzję o rozstaniu podjęłam wcześniej i niezależnie od tej informacji. Był to więc jedynie dodatkowy argument za tym, że była ona słuszna”, powiedziała.

Jak ułoży się ich życie po rozwodzie?

Kim jest Tymon Tymański

Tymon Tymański przez lata był znany tylko fanom muzyki, jako lider licznych zespołów, m.in. Tymon & The Transistors czy Kury. Dużą popularność przyniosły mu dopiero udział w „Must Be the Music. Tylko muzyka”, gdzie zasiadał w jury, a potem – w „Azja Expressie”, w którym wystąpił z synem Lukasem. Zwłaszcza przy okazji tego drugiego show dużo pisało się o tym, że znakiem rozpoznawczym Tymona, poza ciętym językiem i kontrowersyjnymi wypowiedziami, jest też sposób bycia, który dalece odbiegał od wizerunku dojrzałego mężczyzny.

Tymański nigdy nie krył, że – oprócz muzyki – jego największą namiętnością były kobiety. Zakochiwał się w nich na zabój i... na krótko. Gdy miał zaledwie 23 lata, na świat przyszedł jego syn Lukas – owoc romansu ze Szwajcarką o imieniu Simone. Z kolei z małżeństwa z fotografką Martą Handschke Tymon ma syna Kosmę.

Muzyk nie ukrywał, że zawsze miał słabość do dużo młodszych partnerek.

„Mam predylekcję do młodości. Nastolatki są niedojrzałe, ale potrafią słuchać i kochają na zabój”, wyznał w programie Kuby Wojewódzkiego.

I nie kłamał! Jako 33-latek wywołał skandal obyczajowy, wiążąc się z 15-letnią wówczas Sarą Brylewską, córką Roberta Brylewskiego z Brygady Kryzys. Ich związek przetrwał osiem lat, a muzyk boleśnie przeżył rozstanie.

„Męczyłem się bardzo, zamieniając w emocjonalny kamień, powoli stając się starym nudziarzem – kimś, kto wie prawie wszystko i nic go nie cieszy”, pisał na blogu.

Pustkę w sercu Tymańskiego wypełniła dopiero młodsza od niego o 19 lat Maria Bros.

Miłość i rozwód Tymona Tymańskiego

Poznali się, gdy wokalista był jeszcze w związku z Sarą Brylewską. Dziewczyny się przyjaźniły, więc Tymański często ją widywał. Ale zakochał się w niej, a ona w nim dopiero kilka lat później.

„Była bardzo inteligentna i wygadana (...). Pisała pamiętnik, opowiadania i książki. Śpiewała, robiła zdjęcia i filmiki. Interesowała się światem i nie bała się nieustannej zmiany”, opisywał Marię wokalista.

W maju 2013 roku para wzięła cichy ślub. Na ceremonię zaprosili tylko 11 osób, a pan młody przyszedł na uroczystość w... T-shircie! Tymańscy zamieszkali w Gdańsku. W połowie lipca urodził się ich syn Teo, a dwa lata później Maria urodziła córkę Lunę.

„Moja żona jest wymarzoną mamą, którą wiele dzieci chciałoby mieć. Z taką mamą na starcie Michał Wiśniewski zostałby Stingiem, a Jarosław Kaczyński Gandhim”, chwalił żonę Tymański.

Kochali się, ale byli też jak włoskie małżeństwo.

„(...) Kłócimy się tak, że wszyscy mieliby pożywkę. Przekleństwa też wchodzę w grę”, mówiła Maria Tymańska.

Dziś oboje zaczynają nowy rozdział. Czekają na rozwód, ale dogadali się już odnośnie do alimentów i opieki nad dziećmi. Niedawno muzyk pokazał na Instagramie kolejną kobietę, której zdjęcie podpisał wymownie „My love”.

„Spokojna głowa, Maria Tymańska ma się świetnie”, napisała ostatnio żona muzyka, która podobno też układa sobie życie u boku nowego partnera.

