Jak już pisaliśmy, Tymon Tymański udzielił wywiadu, w którym wyznał, że czasem budzi się w cudzym łóżku, co nie jest problemem dla jego żony.

Owszem, Maria nie ma z tym problemu, ponieważ... nie jest już w związku z Tymonem! Tylko nam Tymańska zdradziła, że rozstała się ze swoim mężem już jakiś czas temu.

To była moja decyzja. Jeśli chodzi o ten wywiad, to nic nie wiedziałam o otwartym związku. Tym bardziej jest to dla mnie smutny cios, który utwierdza mnie w przekonaniu, że powinniśmy się rozstać - mówi nam Natalia Tymańska.