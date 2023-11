2 z 4

Wiadomość o ślubie Justina z Hailey bardzo załamała Selenę Gomez. Gwiazda trafiła do szpitala psychiatrycznego. Podobno nikt nie mógł do niej dotrzeć. Choć artystka uporała się już ze stratą ukochanego, podobno Justin nie mógł sobie darować i spotkał się z nią w tym roku na "neutralnym gruncie"! O potajemnej schadzce dowiedziała się żona Kanadyjczyka. Według "Radar Online" i "OK" zażądała rozwodu!