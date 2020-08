Koronawirusem można zarazić się więcej niż jeden raz? Naukowcy przekazali szokującą wiadomość

Naukowcy przekazali zaskakującą informajcę dotyczącą koronawirusa. Okazuje się, że na świecie pojawił się udokumentowany przypadek ponownego zakażenia SARS-CoV-2! Do tej pory wszyscy mieli nadzieję, że po wyzdrowieniu jesteśmy odporni na kolejne zakażenie. Niestety, teraz okazuje się, że koronawirusem można zarazić się więcej niż jeden raz!

Pandemia koronawirusa trwa już ponad pół roku. W tym czasie (stan na 24 sierpnia) tylko w Polsce wykryto ponad 62 tysiące zakażeń koronawirusem, zmarło 1960 osób. Do tej pory wydawało się, że osoby, które przeszy zakażenie są odporne na SARS-CoV-2. Niestety, teraz wiadomo już, że na świecie specjaliści udokumentowali przypadek pacjenta, który po kilku miesiącach znów zaraził się koronawirusem.

Naukowcy z Hongkongu przekazali, że 33-letni mężczyzna ponownie zaraził się koronawirusem już 4,5 miesiąca po pierwszym wykryciu zakażenia. Oznacza to, że odporność na wirusa może trwać tylko kilka miesięcy, a później znów można zachorować. Pacjant u którego dwa razy wykryto koronawirusa przy pierwszym zakażeniu miał łagodne objawy, a przy drugim zakażeniu nie było żadnych objawów. Mężczyzna dowiedział się o ponownym zakażeniu dzięki testom na lotnisku (wracał samolotem z Hiszpanii). Naukowcy dokładnie zbadali DNA wirusa i znaleźli znaczące różnice, które dają pewność, że mężczyzna został zakażony dwa razy.

Doktor Kelvin Kai-Wang, który poinformował o przypadku ponownego zakażenia pacjanta poruszył temat szczepionek na koronawirusa.

To odkrycie nie oznacza, że przyjmowanie szczepionek będzie bezużyteczne. Odporność wywołana szczepieniami może się różnić od tej wywołanej przez naturalną infekcję. Będzie trzeba poczekać na wyniki testów szczepionek, by sprawdzić, czy są one skuteczne - powiedział mikrobiolog z Uniwersytetu w Hongkongu.