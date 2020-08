Różowe sneakersy za 49 zł z CCC wyglądają jak z kolekcji Adidasa. Podobne modele są hitem Instagrama

Instagramerki oszalały na punkcie różowych sneakersów Gazelle z kolekcji Adidasa - i nie ma się czemu dziwić. Jeśli jednak nie chcesz wydawać setek złotych na sneakersy, na wyprzedaży w CCC znalazłyśmy modne sportowe buty, które doskonale je zastąpią. Pochodzą z kolekcji Jenny Fairy i są teraz przecenione aż o 40 złotych.

Różowe sneakersy Jenny Fairy, cena z 89,99 zł na 49,99 zł

Sneakersy z CCC mają modny różowy kolor w pudrowym odcieniu, a dodatkowego uroku nadają im przeszycia tworzące subtelne pikowanie. Buty mają piękne złote akcenty w postaci skuwek oraz obwódki przy podeszwie. Sama podeszwa to niska platforma, która doda ci kilka centymetrów wzrostu, a przy okazji fenomenalnie wyszczupli optycznie nogi. Ich prosty fason nigdy nie wyjdzie z mody!

Jeśli chcesz, by twoje stylizacje z tymi sneakersami w roli głownej były jak najlepsze, koniecznie poszukaj inspiracji na profilach modowych Instagramerek. Te doskonale wiedzą, jak stworzyć z nimi modny i stylowy look. Styl casual wcale nie musi być nudny. Wiadomo, że proste jeansy to oversizowy sweter to zestaw, który zawsze się sprawdzi, jeśli jednak zamienisz spodnie na modną rozkloszowaną sukienkę baby doll, dodatkowo wyeksponujesz nogi i sprawisz, że będą wyglądać na szczuplejsze.

Szukasz czegoś między sportowym stylem a elegancją? Różowe sneakersy, prosty biały t-shirt i jeansową mini spódnicę z przetarciami zestaw z marynarką o męskim kroju. Elegancka skórzana torebka cross-body przypominająca krojem sportową nerkę świetnie dopełni ten look.