Rozalia Mancewicz opowiedziała o przyjaźni z Pauliną Krupińską! Panie bardzo się wspierają i często opowiadały o relacjach jakie je łączą. Obie pracują w modelingu i świetnie sobie radzą, a poza tym w podobnym czasie zostały mamami, co zbliżyło je do siebie jeszcze bardziej. Rozalia Mancewicz w czasie ciąży dostała od Pauliny Krupińskiej kilka rad. Niestety nie mają możliwości spotykać się tak często, jakby chciały, ale nadrabiają to, kiedy tylko mogą.

Nigdy natomiast ani Mancewicz, ani Krupińska nie zdradziły, jak się poznały. Aż do teraz! Rozalia opowiedziała o tym w rozmowie z Party.pl:

Z Pauliną znamy się 13 lat, a poznałyśmy się kiedyś w Warszawie, jak był konkurs Elite Model Look. Ja musiałam nocować w Warszawie i znalazłam nocleg u Sióstr Misjonarek w Ożarowie. I Paulina do mnie powiedziała, żebym podjechała z nią autobusem do Piastowa, a potem miał podrzucić mnie jej tata. I pojechałyśmy razem do Pauliny i Pauliny mama wyjrzała przez okno i powiedziała: "Gdzie dziewczyna po nocy będzie jeździć? Zapraszamy Ciebie Rozalka do nas. Prześpisz się i rano pojedziesz już sobie z Pauliną do Warszawy". Także tak się nasza przyjaźń zaczęła.

Myślicie, że istnieje przyjaźń na całe życie?

