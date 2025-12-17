Roxie Węgiel z roku na rok staje się coraz bardziej popularną polską wokalistką, która cały czas zaskakuje swoim muzycznym kunsztem oraz ciągłym rozwojem. W tym roku podzieliła się z gronem swoich fanów kolejnym krążkiem w nowoczesnym stylu, a także zdecydowała się na zagranie kilku klubowych koncertów promujących nowe piosenki. Prywatnie od 2024 roku jest szczęśliwie zamężna, tworząc relację z producentem muzycznym Kevinem Mglejem.

Roxie Węgiel świętuje urodziny męża, Kevina!

Roxie Węgiel raz na jakiś czas dzieli się ze swoimi obserwatorami nie tylko zawodową działalnością, lecz także scenami z prywatnego życia. Tym razem w niespodziewanym wpisie w pełny emocjonalnych uniesień i wzruszenia sposób opisała uczucia do swojego męża Kevina Mgleja, nazywając go między innymi swoją miłością i najlepszym przyjacielem. Powód jest ważny - producent muzyczny świętuje dziś 29. urodziny (z Roksaną dzieli go 9 lat).

Wszystkiego najlepszego dla mojego męża, mojej miłości i najlepszego przyjaciela.💕 Każdy dzień z Tobą to prezent.✨Kocham Cię najmocniej @kevinmglej ! tak Roxie złożyła życzenia urodzinowe mężowi

Co połączyło Roxie Węgiel i Kevina Mgleja?

Para poznała się we wrześniu 2022 roku, kiedy to Roxana i Kevin mieli okazję współpracować nad materiałem muzycznym do najnowszego krążka wokalistyki "13+5". To właśnie wspólna miłość do muzyki stała się zalążkiem ich późniejszej romantycznej relacji, której skutkiem był ślub - zarówno kościelny, jak i cywilny - 25 sierpnia 2024 roku.

Czego życzylibyście temu młodemu małżeństwu muzyków?

Zobacz także: