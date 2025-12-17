Było tuż po 15. kiedy Roxie Węgiel przekazała wieści. Są szczęśliwi jak nigdy dotąd
Roxie Węgiel, znana piosenkarka, ma powód do świętowania. Na jej Instagramie pojawiło się romantyczne zdjęcie z mężem, Kevinem Mglejem. "Każdy dzień z Tobą to prezent" - napisała artystka. O co chodzi?
Roxie Węgiel z roku na rok staje się coraz bardziej popularną polską wokalistką, która cały czas zaskakuje swoim muzycznym kunsztem oraz ciągłym rozwojem. W tym roku podzieliła się z gronem swoich fanów kolejnym krążkiem w nowoczesnym stylu, a także zdecydowała się na zagranie kilku klubowych koncertów promujących nowe piosenki. Prywatnie od 2024 roku jest szczęśliwie zamężna, tworząc relację z producentem muzycznym Kevinem Mglejem.
Roxie Węgiel świętuje urodziny męża, Kevina!
Roxie Węgiel raz na jakiś czas dzieli się ze swoimi obserwatorami nie tylko zawodową działalnością, lecz także scenami z prywatnego życia. Tym razem w niespodziewanym wpisie w pełny emocjonalnych uniesień i wzruszenia sposób opisała uczucia do swojego męża Kevina Mgleja, nazywając go między innymi swoją miłością i najlepszym przyjacielem. Powód jest ważny - producent muzyczny świętuje dziś 29. urodziny (z Roksaną dzieli go 9 lat).
Wszystkiego najlepszego dla mojego męża, mojej miłości i najlepszego przyjaciela.💕 Każdy dzień z Tobą to prezent.✨Kocham Cię najmocniej @kevinmglej !
Co połączyło Roxie Węgiel i Kevina Mgleja?
Para poznała się we wrześniu 2022 roku, kiedy to Roxana i Kevin mieli okazję współpracować nad materiałem muzycznym do najnowszego krążka wokalistyki "13+5". To właśnie wspólna miłość do muzyki stała się zalążkiem ich późniejszej romantycznej relacji, której skutkiem był ślub - zarówno kościelny, jak i cywilny - 25 sierpnia 2024 roku.
Czego życzylibyście temu młodemu małżeństwu muzyków?
