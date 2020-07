Roxie Węgiel pochwaliła się letnią fotką! Nawet w wakacje nie odpuszcza ćwiczeń

Roxie Węgiel jest zdecydowanie jedną z najbardziej zapracowanych nastolatek w Polsce. Jednocześnie motywujący jest fakt, że w ogromie zajęć, jest w stanie znaleść również czas na dbanie o swoją kondycję fizyczną. Nastolatka właśnie pochwaliła się letnią fotką. Nastolatka nie próżnuje nawet w wakacje! Zobaczcie, jej sposób na idealną sylwetkę.

Roxie Węgiel pokazała swój sposób na kondycję

Roxie Węgiel nie zwalnia tempa. Odkąd w 2018 roku wygrała The Voice Kids oraz Eurowizję Junior stała się największą gwiazdą młodego pokolenia w Polsce. Jak sama podkreśla, zanim odkryła swój talent do śpiewu miała mnóstwo innych pasji, m. in. akrobatykę czy treningi judo. Chociaż praca w show biznesie sprawiła, że nie ma już tak dużo czasu na inne pasje, stara się nie zapominać o sporcie.

Roxie na swoim Instagramie zaprezentowała swoją idealną sylwetkę. Takiego płaskiego brzucha można nastolatce pozazdrościć! Piękna, utalentowana, popularna, a w dodatku taka zgrabna! Czego chcieć więcej? Jednak Roxie na każdą z tych rzeczy ciężko pracuje. Jej imponująca sylwetka to efekty sportowego trybu życia i treningów na siłowni.

Roxie nawet podczas kwarantanny starała się być motywacją dla swoich fanów i apelowała na swoim Instagramie, żeby nie zapominali o minimalnej dawce ćwiczeń, które bez problemu można wykonać w domu. Jak widać się opłaca! Zobaczcie, najnowsze zdjęcie Roksany.

Roksana Węgiel pochwaliła się fotką z sali ćwiczeń. Jej płaski brzuch robi wrażenie!

Roxie Węgiel od zawsze miała do czynienia ze sportem. Nawet swój talent wokalny odkryła na obozie judo! Podczas domowej kwarantanny także starała się zachęcać swoich widzów do ruchu.