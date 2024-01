Ostatnie dni Roksana Węgiel spędziła razem z Kevinem Mglejem w Omanie, czym chętnie chwali się w mediach społecznościowych. Wokalistka zdecydowała się na "przygodę życia" i nie ukrywa, że jest z tego bardzo zadowolona. Oczywiście czuwał nad nią jej ukochany.

Roksana Węgiel pochwaliła się nową przygodą. Wszystko wydarzyło się na wakacjach

Tuż po świętowaniu 19. urodzin razem ze swoim bliskimi, wokalistka wyleciała do Omanu z Kevinem Mglejem, z którym chętnie odkrywa zakątki tego pięknego miejsca. Oczywiście para chwali się zdjęciami w mediach społecznościowych, na których pokazują, że lubią spędzać aktywnie czas. Ostatnio Roksana Węgiel razem z ukochanym spędziła noc na pustyni, a teraz pochwaliła się "przygodą życia". Na co zdecydowała się wokalistka?

Na Instagramie Roksany Węgiel pojawiła się relacja z pustyni. Para świetnie się razem bawi i nie mogło zabraknąć w ich podróży trochę adrenaliny. Zakochani zdecydowali się na wspólną przejażdżkę po pustyni na quadach, a wokalistka nie ukrywa, że było to niesamowite przeżycie. Co ciekawe, zdradziła, że był to pierwszy raz, gdy samodzielnie poprowadziła czterokołowiec

To była przygoda życia... Eksplorowaliśmy pustynię! I to na quadach! Nadal nie mogę wyjść z podziwu tego miejsca. Kolejne wspólne, niesamowite wspomnienie! — napisała Roksana Węgiel.

Fani wokalistki są zachwyceni jej fotorelacją z wakacji, która przypomina profesjonalną sesję zdjęciową. Wielu z nich nie ukrywa jednak, że tęskni za nią.

Zdjęcia jak z teledysku

Mega foty!! Ale super przygoda

Cudowni. Wypoczywajcie i wracajcie do nas tęsknimy — piszą internauci.

A wy śledzicie podróż Roksany Węgiel i Kevina Mgleja?

Roksana Węgiel na wakacjach Instagram@roxie_wegiel

