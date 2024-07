Rowan Atkinson i jego żona Sunetra Sastra są już po rozwodzie. Po półtora roku spekulacji o tym, że w ich małżeństwie nie dzieje się dobrze, w końcu doszło do rozwodu. Co z ogromnym majątkiem słynnego aktora?

Jaś Fasola się rozwodzi

Rowan Atkinson i jego żona Sunetra Sastra pobrali się w 1990 roku w Nowym Jorku. Para ma dwoje dzieci. Mimo ogromnych sukcesów zawodowych Rowana, nie udało im się zbudować udanego życia rodzinnego. Już od jakiegoś czasu plotkowano o tym, że aktor ma inną kobietę. Wybranką odtwórcy kultowej roli Jasia Fasoli ma być aktorka Louise Ford.

Choć co do rozwodu małżonkowie mieli pełną zgodność, sprawa może być nieco bardziej skomplikowana w przypadku majątku, który będzie musiał zostać podzielony. A kwota jest imponująca - około 70 milionów funtów, co w przeliczeniu na złotówki daje niemal 420 mln!

W brytyjskich mediach pisze się o tym, że żona Atkinsona po rozwodzie ma otrzymać posiadłość w centrum Londynu, której cenę szacuje się na 11 milionów funtów. Dodatkowo jej konto ma powiększyć się o kolejne 21 milionów. Czy kobieta zadowoli się takim podziałem majątku?

Rowan Atkinson i jego była żona Sunetrą Sastrą

Rowan Atkinson z nową partnerką Louise Ford

