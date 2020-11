Rossmann wyprzedaje bestsellerową serię tuszy Bourjois za pół ceny: „Byłam w szoku, jak mocno podkreślone były moje oczy bez robienia kresek”

Testowanie nowych kosmetyków jest zawsze ekscytujące, jednak czasami niestety przynosi ono rozczarowanie. Z tego względu w dni kiedy musisz mieć 100 procent pewności, że makijaż będzie wyglądał bezbłędnie lepiej sięgaj po sprawdzone produkty. Wśród tych cieszących się sporym uznaniem jest kultowa już seria tuszy do rzęs Twist up the Volume od Bourjois.

Mat. prasowe

BOURJOIS TUSZ TWIST UP THE VOLUME EZEBRA 29.49 zł 23.99 zł

Bestsellerowe tusze do rzęs z Rossmanna

W skład serii wchodzą mascary: 24 HR Edition, Ultra Black Edition, Black Balm Edition i klasyczna. Ich standardowa cena wynosi ok. 60 zł, jednak na obecnej promocji w Rossmannie można je znaleźć przecenione prawie o połowę za 33,99 zł. Każdy wyposażony jest w sporą silikonową szczoteczkę, która dobrze rozczesuje rzęsy. Specjalne opakowanie pozwala na wybór intensywności pogrubienia w zależności od ustawionego poziomu szczoteczki, chociaż jest ono i tak dość podobne w obu wariantach. Po aplikacji rzęsy wydają się gęstsze oraz wyraźnie dłuższe. Formuła każdej mascary ma intensywny kolor oraz wytrzymuje cały dzień bez kruszenia. Na wizażu mascara Ultra Black została oceniona na 4,5, Black Balm na 4,4, klasyczna na 4,1, a 24 HR na 4 w pięciopunktowej skali.

„Tusz Twist up the Volume Ultra Black skradł moje serce. Mocno wydłuża rzęsy i pogrubia. Byłam w szoku, jak bardzo podkreślił moje oczy, bez potrzeby robienia dodatkowo kresek.”

„Twist up the Volume od Bourjois to moja ulubiona seria tuszy do rzęs. Równocześnie wydłuża, pogrubia i rozdziela rzęsy. Przy nakładaniu kolejnej warstwy nie pojawiają się grudki. W zasadzie mamy 2 szczoteczki ponieważ kręcąc końcówką zmieniamy je.”

„Tusz Twist up the Volume robi magię na moich rzęsach. Niesamowicie je wydłuża, pogrubia, a przy tym ładnie rozdziela. Kolor tuszu jest niesamowicie czarny. Opakowanie jest ładne, a sama szczoteczka bardzo wygodna podczas aplikowania produktu” - komentują wizażanki.