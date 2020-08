Rossmann wyprzedaje za 11 zł tusz, który daje efekt sztucznych rzęs „Nie skleja włosków nawet przy trzech warstwach”

Tusz do rzęs odgrywa ważną rolę w prawie w każdym makijażu. Mało wyraziste lub posklejane włoski potrafią spisać na straty nawet bardzo dopracowany make up. Z tego względu istotne jest nie tylko to, czy dany produkt wydłuża lub pogrubia rzęsy, ale również jak je rozczesuje. Pod tym ostatnim kątem zdecydowanie nie zawodzi tusz Magnetic Look z Eveline, która na promocji W Rossmannie możesz znaleźć za niecałe 11 zł.

Mat. prasowe

EVELINE MAGNETIC LOOK TUSZ DO RZĘS LADY MAKEUP 13.31 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Tusz świetnie rozczesujący rzęsy z Rossmanna

Według producenta mascara Magnetic Look jest strice pogrubiająca, jednak w praktyce świetnie też wydłuża rzęsy. Po aplikacji rzęsy wyglądają jakby były zagęszczone i są ładnie uniesione, efekt można stopniować w zależności od ilości nałożonych warstw. Silikonowa szczoteczka w kształcie klepsydry równomiernie rozprowadza tusz po włoskach i nie pozostawia grudek. Formuła produktu jest dość trwała i nie kruszy się w ciągu dnia, ani nie odbija na skórze. Mascarę Magnetic Look doceniły też użytkowniczki wizaża. Tusz został oceniony na 4,3/5.

„Tusz ma fajną silikonową szczoteczkę, która bardzo dokładnie rozczesuje włoski. Jest głównie wydłużający, ale z użyciem dwóch warstw można uzyskać efekt mocno pogrubionych, wręcz sztucznych rzęs. Nie osypuje się i jest trwały. Za taką cenę naprawdę warto go wypróbować!”

„O tuszach tej firmy można pisać i pisać, bo to jedne z najlepszych mascar drogeryjnych. Magnetic Look wyposażony jest w szczoteczkę, która dociera za pierwszym razem do każdej rzęsy. Tusz porządnie rozdziela włoski, wydłuża, pogrubia i pięknie podkręca. W ciągu dnia nie osypuje się i nie tworzy efektu pandy. Jakość na najwyższym poziomie.”

„Świetnie pogrubia i wydłuża rzęsy, dając efekt nieziemskiego wachlarza oraz nie skleja włosków nawet przy trzech warstwach. Tusz wytrzymuje cały dzień bez osypywania i kruszenia się. Jego czerń jest naprawdę głęboka” - podsumowują wizażanki.