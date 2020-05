Rossmann wyprzedaje tusz do rzęs, który spektakularnie rozdziela i wydłuża rzęsy. Teraz jest tańszy o ponad 30%

Długie rzęsy są zawsze w cenie. Wyglądają niezwykle kobieco i nadają spojrzeniu bardziej koci wyraz. Oczywiście, o ile nie są posklejane i oblepione grudkami. Niestety o taki efekt bardzo łatwo, zwłaszcza, że większość szczoteczek tuszy do rzęs faktycznie dodaje objętości włoskom, ale niestety słabo je rozczesuje. Ten mankament nie dotyczy jednego mascary Unlimited od L’Oreal Paris.

Mat. prasowe

ZOBACZ WIDEO Zobacz jak działa aplikacja Color Lounge! I przejdź totalną metamorfozę 01:11

Mascara perfekcyjnie rozczesująca rzęsy

Tusz dostępny jest w Rossmanie za ok. 70 zł, jednak w obecnej promocji można go mieć już za 47,99 zł. Wyposażony jest w silikonową szczoteczkę, która jest bezkonkurencyjna w rozczesywaniu i rozdzielaniu rzęs. Łatwo równomiernie rozprowadzić nią tusz, nie brudzi skóry podczas malowania włosków wzdłuż dolnej powieki oraz bez problemu można nią dotrzeć nawet do tych bardzo krótkich w wewnętrznym kąciku oka. Delikatnie podkręca też rzęsy, ale i tak przed nałożeniem tuszu zawsze lepiej użyć zalotki. Zaprojektowana została w sposób, który pozwala na jej zagięcie, chociaż ta funkcja wydaje mi się raczej zbędna. Formuła tuszu jest dobrze napigmentowana i szybko zasycha, więc nie odbija się na powiekach. Po nałożeniu produktu rzęsy faktycznie wyglądają na dłuższe i zyskują więcej objętości. Efekt widoczny jest nawet przy bardzo ciemnym makijażu, który z reguły sprawia, że rzęsy tracą na wyrazistości. Nawet po całym dniu produkt nie osypuje się i nie kruszy. Jest bardzo trwały, ale mimo to nie wymaga szczególnego tarcia podczas demakijażu. Łatwo zmyć tusz za pomocą olejku lub płynu micelarnego. Na wizażu został oceniony na 4,4/5 i zdobył 189 recenzji.

„Moje rzęsy są rzadkie, proste i cienkie, a ten tusz dokładnie je pogrubia, wydłuża i podkręca. Kształt samej szczoteczki jest rewelacyjny - pięknie podkreśla i rozdziela rzęsy. Przy mojej tłustej powiece i bardzo mocno przetłuszczającej się cerze wytrzymuje cały dzień, a do tego nie trzeba się męczyć żeby go zmyć, wystarczy delikatny płyn micelarny.”

„Jest to jedyny tusz, którego jedna warstwa w 100% spełnia moje oczekiwania. Polubiłam go głównie ze względu ma wygodną szczoteczkę i bardzo szybki efekt spektakularnego wachlarza rzęs. Dociera do każdego włoska. Zgięcie szczoteczki jest fajnym bajerem, ale u mnie nie spełniło żadnej dodatkowej funkcji. Utrzymuje się całkiem nieźle i łatwo go zmyć.”

„Szczoteczka bez problemu rozczesuje rzęsy. Dociera dokładnie do każdej z nich i równo rozprowadza tusz. Rzęsy stają się długie, zagęszczone oraz jednocześnie rozdzielone i podkręcone. Takiego efektu nie daje żaden inny tusz. Dodatkowo wystarczy tylko jedna jego warstwa.”- oceniają wizażanki.