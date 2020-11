Rossmann wyprzedaje podkład odporny na jesienną wilgoć. Teraz jest tańszy o ponad 30 proc.

Dobranie podkładu w tym momencie to spore wyzwanie. Z jednej strony do czynienie mamy ze sporą wilgotnością i niskimi temperaturami, a z drugiej borykamy się z maseczkami. Z tego względu idealny jesienny fluid powinien mieć w miarę gęstą konsystencję i skład bogaty w substancje nawilżające, a także musi być odporny na ścieranie i niekorzystne warunki pogodowe. Wśród produktów spełniających te kryteria w Rossmannie można znaleźć m.in. podkład Forever Better Skin od Wibo.

Mat. prasowe

WIBO PODKŁAD DO TWARZY CENEO 25.59 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Jesienny podkład z Rossmanna

Formuła fluidu od Wibo zawiera wyciągi z kiwi, ananasa i mango, dzięki czemu produkt zabezpiecza skórę przed przesuszeniem. Jego krycie można budować od średniego do mocnego, więc eliminuje problem widocznych wyprysków i zaczerwienień pojawiających się na skutek zmian temperatur. Utrzymuje się praktycznie przez cały dzień i zbytnio się nie wyświeca. Daje matowe wykończenie, ale wygląda przy tym naturalnie dlatego sprawdzi się u fanek looku w stylu „no make up”. Standardowo kosztuje około 40 zł, jednak na obowiązującej teraz w Rossmannie promocji dostępny jest za 25,49 zł. Na wizażu został oceniony na 3,6 w pięciopunktowej skali.

„Podkład Wibo Forever Better Skin świetnie kryje niedoskonałości. Ma przyjemny zapach, jest wydajny i bardzo dobrze rozprowadza się na twarzy. Jego formuła nie uczula i zamknięta jest w wygodnym opakowaniu z pompką.”

„Forever Better Skin od Wibo jest dla mnie absolutnym hitem. Przy mojej tłustej cerze, która wymaga mocniejszego krycia sprawdza się doskonale. Nie używam go na specjalne okazje, bo po dłuższym czasie ma tendencje do delikatnego wyświecenia, ale na co dzień jest super.”

„Podkład świetnie kryje nawet w niewielkiej ilości. Jest przy tym jednak dość lekki i nie wyczuwalny. Używany codziennie nie zatyka porów i nie pogarsza stanu cery ani jej nie wysusza” - piszą wizażanki.