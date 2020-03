Rossmann wyprzedaje perełkę wśród tuszy! Dobre podkreślenie i mocne wydłużenie 

Rossmann od dzisiaj, czyli od 1 marca, rusza z ciekawymi promocjami! Wśród propozycji w zachęcających cenach znalazły się również tusze do rzęs. Wzięliśmy pod uwagę jednego z ulubieńców Polek czyli Maybelline, Lash Sensational, Lash Multiplying Mascara. Zgodnie z opisem producenta produkt gwarantuje zwiększenie objętości rzęs definiując każdą rzęsę z osobna i nadaje efekt wachlarza od kącika do kącika. Zaokrąglony kształt szczoteczki o zróżnicowanej strukturze pozwala na dotarcie nawet do najkrótszych rzęs.

Formuła tuszu jest lekka, dzięki temu nie skleja rzęs. Zawiera małą zawartość wosku, wydobywa intensywną czerń oraz nie tworzy grudek. Podczas promocji w Rossmannie, która trwa od 1 do 15 marca, tusz Maybelline Lash Sensational dostępny będzie w cenie 19,99 zł, a jego regularna cena wynosi 36,99 zł. Dzięki temu możemy zaoszczędzić aż 17 zł! Na forum Wizaż.pl dziewczyny dzielą się opiniami na temat tuszu i są nim zachwycone! Średnia ocena tego produktu to 4,2/5.

- Wyjątkowo trwały, intensywny, nie pozostawia grudek ani nie skleja.

- Tusz do rzęs marki Maybelline trafił do mnie jako próbka – gratis do jednych z drogeryjnych zakupów. Chociaż jest zdecydowanie mniejszy niż wersja oryginalna to pozwolił mi na wykonywanie makijażu przez około 2 miesiące. Czyli całkiem długo i mogę stwierdzić, że jest wydajny, pomimo że zdecydowanie bardziej "soczysty" był w pierwszym miesiącu stosowania.

- Zdecydowanie najlepszy tusz jaki kiedykolwiek używałam. Świetnie rozczesuje rzęsy, pogrubia je i wydłuża. Ma sylikonową wygiętą szczoteczkę co ułatwia malowanie, nie skleja rzęs, można nim uzyskać świetne efekty.Tusz nie odbija się na powiece ani nie osypuje. Niezastąpiony jeszcze nie znalazłam lepszego.

Zobacz także: Rossmann wyprzedaje hitowy tusz za połowę ceny: "Pogrubia rzęsy 6-krotnie!"

Promocja w Rossmannie trwa do wyczerpania zapasów. Skusicie się na Maybelline Lash Sensational w obniżonej cenie?