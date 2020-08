Rossmann wyprzedaje hitowy tusz z Bourjois 30 procent taniej: "Idealnie pogrubia rzęsy bez grudek!"

Odpowiednio podkreślone rzęsy mocno wpływają na to jak prezentuje się cały makijaż. Z tego względu kluczowy jest wybór odpowiedniej mascary. Do delikatnych looków z jasnymi cieniami najlepiej sprawdzą się te wydłużające, a do ciemniejszych make-up’ów lub tych z kreską wykonaną eyelinerem sięgaj po pogrubiające i optycznie zagęszczające włoski. Wśród tych drugiego typu wysoko plasuje się tusz Volume Glamour od Bourjois, który dostępny jest teraz ponad 30 proc. taniej w Rossmannie.

BOURJOIS TUSZ DO RZĘS POGRUBIAJĄCY NATURA 51.99 zł 39.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Mocno pogrubiający tusz do rzęs z Rossmana

Volume Glamour to tusz, na którym trudno się zawieźć. Wyposażony jest w dużą szczoteczkę z włosia, która dobrze rozczesuje rzęsy i przede wszystkim nie nabiera zbyt dużo produktu. Ma klasyczny kształt i łatwo dociera do włosków od samej nasady oraz do tych krótkich w kącikach oczu. Po aplikacji rzęsy są mocno pogrubione, ale nie posklejane. Mascara delikatnie je też wydłuża i podkręca. Finalny rezultat można stopniować w zależności od ilości nałożonych warstw tuszu. Formuła produktu po kilku użyciach delikatnie gęstnieje, co ułatwia aplikację. Jest dobrze napigmentowana i trwała, dzięki czemu nie osypuje się po kilku godzinach noszenia, ani nie odbija na powiekach. Choć zwykle kosmetyk kosztuje około 51 zł, teraz można go znaleźć za niecałe 35 zł. Na wizażu mascara została oceniona na 3,7 w pięciopunktowej skali.

„Volume Glamour urzekł mnie swoją efektywnością i efektownością. Super duża i gęsta szczoteczka bez problemu dociera do kącików oka. Kolor tuszu jest idealny - nie jest ani szary, ani zbyt węglasty. Produkt dobrze zagęszcza, wydłuża oraz delikatnie podkręca rzęsy. Efekt można stopniować bez obaw o posklejanie rzęs. V. Glamour bardzo stylowo podkreśla oko!”

„Ten tusz jest naprawdę godny polecenia. Pięknie pogrubia i delikatnie wydłuża rzęsy, przy czym nie skleja ich i nie tworzy grudek. Używałam wielu mascar w międzyczasie, ale zawsze wracam do tej. Lepszej jeszcze nie odkryłam.”

„W kategorii tuszów drogeryjnych masacry Bourjois wygrywają. Volume Glamour ładnie wygląda na rzęsach, pogrubia i ma intensywny kolor. Po nakładaniu jej nie czuję potrzeby dodatkowego rozczesywania rzęs. Jest też bardzo wydajna” - oceniają wizażanki.