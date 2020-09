Rossmann wyprzedaje podkład, który wytrzymuje cały dzień bez poprawek. Kosmetyk ma właściwości serum i kosztuje teraz niecałe 21 zł

Całodzienny makijaż to spore wyzwanie dla cery dlatego ważne jest by kosmetyki, którymi jest wykonywany miały w pewnym stopniu również właściwości pielęgnacyjne. Jest to kluczowe zwłaszcza w kontekście podkładów, gdyż to one w największej mierze obciążają skórę i przyczyniają się do zapychania porów. Wśród produktów dostępnych w Rossmannie warto zwrócić szczególną uwagę na podkład z serum pielęgnacyjnym Lasting Finish od Rimmel, który teraz jest przeceniony o ponad 50 procent.

Mat. prasowe

RIMMEL PODKŁAD DO TWARZY NATURA 43.29 zł 36.89 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Pielęgnacyjny podkład z Rossmanna

Formuła fluidu Lasting Finish została wzbogacona o serum nawilżające i witaminę E, dzięki czemu kosmetyk pozytywnie wpływa na kondycję skóry. Podkład ma klasyczną, kremową konsystencję, która ładnie „wtapia się” w cerę. Daje naturalne wykończenie i bez problemu przykrywa niedoskonałości. Jest wyjątkowo trwały - delikatnie wyświeca się dopiero po kilku godzinach i ściera się w minimalnym stopniu, więc świetnie sprawdzi się w zabiegane dni, gdy nie masz zbytnio czasu na poprawki lub prosto z pracy ruszasz na kolację ze znajomymi. Zaletą fluidu jest też SPF 20. Na wizażu został ocenione na 4 w pięciopunktowej skali.

„Mój strzał w dziesiątkę! Mam skórę tłustą/mieszaną i podkład Lasting Finish świetnie na niej wygląda plus długo się utrzymuje i nie ściera. Podczas długich wyjść nigdy nie musiałam go poprawiać.”

„Cenię ten podkład za trwałość, łatwość aplikacji i naturalny efekt. Moja mieszana cera po jednej jego warstwie wygląda tak dobrze, że nie nakładam pudru. Daje mu też plusa za filtr przeciwsłoneczny.”

„Bardzo nawilżający, a jednocześnie trwały i kryjący podkład. Nie daje efektu maski ani uczucia ciężkości. Ewentualnych poprawek wymaga dopiero po kilku godzinach i ma sporą gamę kolorystyczną” - piszą wizażanki.