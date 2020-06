Rossmann wyprzedaje jeden z najlepszych tuszy na świecie o 50 zł taniej. Maksymalnie pogrubia i wydłuża rzęsy

Niektóre kosmetyki do makijażu robią zawrotną karierę w świecie beauty. Ich wyjątkowa skuteczność sprawia, że w stosunkowo krótkim czasie zyskują status kultowych i zdobywają ogromną rzeszę fanów. Taki los spotkał m.in transparentny puder Laura Mercier czy korektor Touche Eclat Yves Saint Laurent. Jednak grono tego typu produktów jest dużo szersze i należy do niego również tusz do rzęs Maxi Volume marki Pupa, który jest uznany za jeden z najlepszych na świecie.

Mat. prasowe

Kultowy tusz do rzęs z Rossmanna

Mascara wyposażona jest w klasyczną szczoteczkę z włosia, które jest wyjątkowo długie i gęste. Fenomenalnie wydłuża, podkręca i równocześnie pogrubia rzęsy. Niezwykle istotne jest to, że nie skleja przy tym włosków, ale dobrze je rozczesuje, o co trudno w przypadku pogrubiających tuszy. Efekt można budować przez nakładanie większej ilości produktu bez obaw o powstanie grudek. Formuła mascary jest bardzo dobrze napigmentowana i ma głęboki, czarny kolor. Spokojnie utrzymuje się cały dzień, przy czym nie osypuje się, ani nie kruszy. Maxi Volume nie należy do tanich kosmetyków. Jego cena wynosi ok. 72 zł, choć teraz w Rossmannie można go znaleźć za niecałe 22 zł. Kosmetyk został doceniony również na wizażu i zdobył 3,5 w pięciopunktowej skali.

„Ten tusz to istna rewelacja. Sporo kosztuje, ale jest wart swojej ceny. Po raz pierwszy spotkałam się z mascarą, która w ogóle nie skleja rzęs. Są pogrubione, ładnie rozdzielone i wydłużone. Tusz nie osypie się na powieki i w perfekcyjnym stanie utrzymuje się wiele godziny.”

„Świetny tusz, jednak trzeba nauczyć się go używać. Daje efekt pogrubionych, podkręconych i maksymalnie wydłużonych rzęs (a jestem posiadaczką tych prostych i niezbyt długich). Co więcej, pozostaje na włoskach cały dzień, nie rozmazuje się i nie kruszy. Po nałożeniu 2-3 warstw w niewielkich odstępach czasu rzęsy wyglądają jak przedłużane. Używam go już od ponad 2 lat i jak narazie nie znalazłam lepszego.”

„Od razu spodobała mi się jego szczoteczka. Tusz ma głęboki, czarny kolor i faktycznie nadaje objętości i bardzo ładnie wydłuża rzęsy, przy czym nie rozmazuje się. Nie jest też wodnisty i szybko wysycha po aplikacji” - oceniają wizażanki.