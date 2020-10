Rossmann wyprzedaje hitowy tusz na 4 zł! „Dostaję mnóstwo komplementów, kiedy mam nim pomalowane rzęsy”

Przy obecnych covidowych restrykcjach warto stawiać jedynie na makijaż oczu. Niezależnie od tego czy preferujesz mocne smokey eye czy też delikatne brązy lub beże i tak kluczowym elementem looku są rzęsy. Wśród marek, których tusze szczególnie dobrze podkreślają włoski wokół oczu wyróżnia jest m.in. Miss Sporty. W czasie obecnej promocji w Rossmannie zdecydowanie warto wyposażyć się zwłaszcza w mascarę Fabulous Lash Curved polskiego brandu, która teraz kosztuje 4,19 zł!

Mat. prasowe

Podkręcająca mascara z Rossmanna

Choć tusz Fabulous Lash Curved wygląda dość niepozornie i ma bardzo niską cenę z powodzeniem może konkurować z mascarami z wyższych półek. Wyposażony jest w zagiętą szczoteczkę z włosia, która świetnie rozdziela rzęsy i faktycznie je podkręca. Mimo nakładania nią sporej ilości produktu na włoskach nie pozostają grudki. Po aplikacji rzęsy wyraźnie zyskują też na długości. Tusz najlepiej sprawdza się do dziennych looków, gdzie ważny jest bardziej naturalny niż dramatyczny efekt. Formuła produktu jest trwała i spokojnie wytrzyma przez większość dnia bez kruszenia. Na wizażu mascara zdobyła 3,7 w pięciopunktowej skali.

„Przez przypadek wrzuciłam go do koszyka na promocji w Rossmannie i to chyba było przeznaczenie! Pierwszy raz pomalowałam się nim jak za karę i tak pozytywnie mnie zaskoczył, że stał się moim ulubionym drogeryjnym tuszem, do którego często wracam. Najlepiej sprawdza się zwłaszcza, gdy trochę przeschnie. Dostaję mnóstwo komplementów kiedy mam nim pomalowane rzęsy i pytań, który tusz tak pięknie je rozdziela i nie pozostawia grudek.”

„Używałam już wielu tuszy z różnych zakresów cenowych. Jednak ten za kilka złotych okazał się hitem. Świetnie się nakłada, ładnie unosi rzęsy i wydłuża. Nawet gdy już się kończy i jest trochę suchy to nigdy się nie kruszy.”

„Na wstępie zaznaczę, że moje rzęsy są tragiczne. Żadne mascary L’Oreal czy Rimmel na nie nie działają, a po tym tuszu nareszcie widać, że mam rzęsy! Pięknie wydłuża i nadaje objętości. Łatwo się też go używa” - oceniają wizażanki.