Rossmann wyprzedaje hitowy tusz do rzęs za jedyne 10 zł! Podkręca, wydłuża i utrzymuje się cały dzień 

Czy można zachwycać idealnymi rzęsami bez doczepiania ich oraz używania zalotki? To możliwe! A perfekcyjny tusz do rzęs, który ci w tym pomoże w Rossmannie kosztuje zaledwie 10,49 zł! Jego skuteczność potwierdzona jest opiniami zadowolonych miłośniczek makijażu! Koniecznie sprawdź, o którym produkcie mowa!

Rossmann wyprzedaje tusz do rzęs Eveline za 10 zł

Efekt sztucznych rzęs bez doklejania brzmi jak marzenie. Ciężko trafić na trwały nieosypujący się tusz, który dodatkowo sprawi, że nasze rzęsy będą wyglądać jak z reklamy. Wygląda na to, że nie musimy wydawać fortuny, aby uzyskać ten imponujący look i zniewalać spojrzeniem. Od idealnego tuszu do rzęs oczekujemy wydłużenia, pogrubienia, podkręcenia i trwałości bez odbijania się na powiekach. Rossmann wyprzedaje hitowy tusz do rzęs, który spełnia te wszystkie warunki i w promocji kosztuje zaledwie 10,49 zł. Jego regularna cena również jest przyjazna dla portfela, ponieważ wynosi 15,99 zł.

Mat. promocyjne

Miłośniczki makijażu oceniły ten produkt na 4,5 w pięciopunktowej skali!

- Byłam sceptycznie nastawiona do tego tuszu ze względu na jego niską cenę, jednak wygląd szczoteczki i promocja skusiły mnie do zakupu. Od teraz jest to mój ulubiony tusz! Idealnie rozczesuje rzęsy na czym mi najbardziej zależało, delikatnie je wydłuża i nie kruszy się po godzinach. Polecam w 100%!

- Tusz pierwszy raz użyłam, gdy znalazłam go w kosmetyczce mamy i od wtedy go pokochałam. Wcześniej próbowałam wielu tuszy nawet tych z wyższej półki cenowej a i tak zawsze sklejały mi rzęsy. Mam opadające powieki i ten sprawdza się idealnie, nie skleja, wydłuża rzęsy i nie odbija się na powiece. Do tego na promocji można go kupić nawet za 7-8 zł wiec cena także rewelacyjna.

- Po wytuszowaniu rzęsy są pięknie wydłużone i podkręcone. Przy dwóch warstwach dostrzegam także pogrubienie. Formuła utrzymuje się przez cały dzień. Nie ma problemów z osypywaniem czy odbijaniem się tuszu na powiekach. Rzęsy są ładnie podkreślone i mają intensywny czarny kolor.

- Z dystansem kupiłam ten tusz na promocji, (...) stwierdziłam, że kupię i na jakiś czas będzie, a najwyżej niebawem kupię lepszy. Jakież było moje zaskoczenie, gdy okazało się, że ten tusz wspaniale działa! Sylikonowa szczoteczka fajnie rozdziela rzęsy, nie ma nadmiaru produktu na niej i bardzo łatwo i wygodnie się nią operuje. Tusz trzyma się bez problemu cały dzień na rzęsach nawet w upałach - nie rozmazuje się ani nie osypuje. Z pewnością kupię kolejne opakowanie niebawem.

