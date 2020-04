Ten błyszczyk z Rossmanna za 11 złotych powiększa usta: "Czujesz mrowienie, a usta stają się większe!"

Marzysz o pięknych, soczystych i powiększonych ustach, ale nie jesteś pewna, czy chciałabyś się poddać specjalistycznemu zabiegowi powiększenia ust? Mamy dla ciebie rozwiązanie, które jest zdecydowanie mniej inwazyjne. Oto błyszczyk powiększający usta - EVELINE OH! MY LIPS LIP MAXIMIZER. Błyszczyk dostępny jest tak naprawdę w większości drogerii, dostaniecie go m.in. w Rossmannie oraz w wielu sklepach z kosmetykami online. Wizażanki się w nim zakochały, nie tylko ze względu na cenę (11,99 zł), ale również na efekt, który daje! Oto tylko kilka opinii na jego temat:

Błyszczyk nawilża, regeneruje i bardzo mocno mrowi (jestem ciekawa jak bardzo mocno mrowi wersja z chili) - może to być nieprzyjemne, dla mnie to plus. Usta są uwypuklone!

Ten błyszczyk jest zaskakujący, ponieważ po nałożeniu go czujemy na ustach mrowienie, po czym są one wizualnie troszkę powiększone.

Błyszczyk powiększa usta i jednocześnie je pielęgnuje, sprawiając, że są miękkie, gładkie, nawilżone.

EVELINE OH! MY LIPS LIP MAXIMIZER kosztuje zaledwie 11,99 zł. Na forum wizaż.pl ma ocenę 4/5.

Dostępna jest również wersja z chili! Oto EVELINE COSMETICS OH! MY LIPS LIP MAXIMIZER CHILI. Producent obiecuje, że w pięć minut usta nabiorą objętości i kuszących krągłości. W przypadku błyszczyka Eveline z dodatkiem ekstraktu chili efekt ma być jeszcze lepszy niż w przypadku tego z dodatkiem jadu pszczelego. Spróbujecie?

Jeśli pragniesz jednak trwalszego efektu, możesz zawsze powiększyć usta w gabinecie medycyny estetycznej, jednym ze sposobów są fale radiowe. Możesz też spróbować zrobić to domowymi sposobami. Oto one: 5 domowych sposobów na powiększenie ust.