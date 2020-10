Produkty w formie sztyftów robią coraz większą karierę w świecie beauty. Wśród nich są: rozświetlacze, podkłady, róże, bronzery, a także kremy, balsamy i maseczki. Wygodny kształt pozwala szybciej nałożyć dany kosmetyk, a w przypadku make up’u świetnie sprawdza się też do poprawek w ciagu dnia. Przykładem na to jest m.in. fluid w sztyfcie Always Fabulous od Bourjois, który możesz teraz upolować ponad 30 procent taniej za niecałe 46 zł w Rossmannie.

Mat. prasowe

BOURJOIS PODKŁAD NATURA 72.99 zł ZOBACZ W SKLEPIE

Podkład w sztyfcie z Rossmanna

Podkład Always Fabulous ma dobrze kryjącą formułę i bez problemu maskuje niedoskonałości i przebarwienia, choć nie daje przy tym uczucia ciężkości oraz wciąż wygląda dość naturalnie. Ma półmatowe wykończenie i dobrze dopasowuje się do koloru cery. Szybko rozprowadza się po skórze zarówno za pomocą gąbeczki, jak i pędzla, więc jest idealny na awaryjne sytuacje, gdy brakuje ci czasu. Utrwalony pudrem utrzymuje się raczej przez cały dzień - ewentualnie łatwo go szybko poprawić wygodnym stickiem. Sporym plusem fluidu jest też to, że nie wysusza zbytnio cery i nie zapycha porów. Na wizażu produkt został oceniony na 4/5.

„Podkład bardzo dobrze kryje, nie zmazuje się w ciągu dnia i nie wysusza cery. Mimo, że jest produktem kryjącym, daje lekkie, komfortowe odczucie. Ze względu na niewielki rozmiar idealnie sprawdza się do torebki do poprawek w ciągu dnia.”

„Kupiłam go z ciekawości, gdyż lubię markę Bourjois. Jest bardzo wygodny w nakładaniu, a cera wygląda po nim naturalnie i promiennie. Na mojej mieszanej skórze świetnie się utrzymuje, nie waży się ani nie podkreśla suchych miejsc. Jego krycie można budować. Idealny dla zwolenniczek delikatnego make up.”

„Na początku byłam sceptycznie nastawiona do formy w sztyfcie, ale teraz stwierdzam, że jest to najwygodniejsza forma aplikacji. Fluid Always Fabulous wymaga przypudrowania i umiejętności podczas nakładania, ale ma za to świetne krycie i trwałość. Na pewno stanowi sporą konkurencję dla innych podkładów, których używam” - komentują wizażanki.