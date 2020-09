Rossmann rozpoczął dziś wrześniową wyprzedaż do -70 proc. na kosmetyki do makijażu. Wiemy, co jest przecenione!

Przyszedł ten dzień! Dziś, czyli dokładnie 16 września 2020 roku, ruszyła wielka wyprzedaż w Rossmannie na kosmetyki do makijażu. Oznacza to, że dokładnie od 16 do 30 września 2020 roku - czyli przez równe dwa tygodnie swoje ulubione kosmetyki do makijażu będziecie mogli kupić w Rossmannie w okazyjnych cenach - większość produktów będzie przeceniona od 40 nawet 70 procent.

Rossmann wyprzedaż wrzesień 2020 - co jest przecenione?

Poniżej przedstawiamy część propozycji przecenionych kosmetyków w Rossmannie. To tylko przykłady. Niektóre kosmetyki są przecenione nawet o 70 procent.

BIELENDA Make-Up Academie, fluid mineralny rozświetlający z sokiem z truskawki za 10,49 zł (wcześniej 15,99 zł)

EVELINE COSMETICS Oh! My Lips błyszczyk powiększający usta jad pszczeli, obecnie 10,29 zł (wcześniej 13,99 zł).

AA WINGS OF COLOR, rozświetlacz w płynie, obecnie 24,99 zł (wcześniej 36,99 zł)

tusz do rzęs zwiększający objętość Rimmel Wonder'luxe za 19,99 zł (-49 proc.)

MAYBELLINE Master Holographic, puder rozświetlający, obecnie 38,99 zł (wcześniej 56,99 zł)

nawadniający krem maska na noc Neutrogena Hydro Boost za 31,99 zł (-37 proc.)

kamuflaż do twarzy Wibo za 6,99 zł (-46 proc.)

W Rossmannie przecenione będą m.in. gęstsze fluidy, które oprócz krycia zapewnią cerze dodatkową ochronę, bazy, korektory, pomadki, cienie do powiek, tusze do rzęs i o wiele, wiele więcej.

Rossmann wyprzedaż kolorówki wrzesień 2020 - zasady i regulamin

Promocja na kolorówkę tej jesieni potrwa w Rossmannie aż 2 tygodnie – od 16 do 30 września 2020 roku. W odróżnieniu od dotychczasowych akcji nie będzie obowiązywał stały rabat, lecz mnóstwo indywidualnych promocji na produkty oraz marki makijażowe. Możecie się spodziewać zniżek w wysokości 40, 50, 60, a nawet 70%, a także ofert opartych na zasadzie 1+1 gratis.

Do tej pory zniżka w Rossmannie obowiązywała przy zakupie minimum trzech różnych kosmetyków do makijażu. Teraz nie ma takiego ograniczenia. Możesz wrzucić do koszyka tylko jeden produkt, a nawet 10! I tak będziecie mogli skorzystać z oferty wyprzedażowej.

Na co się skusisz?