Promocja w Rossmann -55 proc. rusza już dziś, 9 października! W ramach akcji "Piękny początek sezonu" można kupić tańsze kosmetyki. To oczywiście wyjątkowa okazja, żeby uzupełnić braki w swoich kosmetyczkach lub kupić produkty, które ma się ochotę przetestować i sprawdzić, czy nadają się właśnie dla nas.

Jeszcze ponad rok temu w sieci Rossmann królowały promocje -49 proc., ale wszystko wskazuje na to, że te czasy minęły bezpowrotnie. Wtedy promocje -49 proc. obejmowały produkty z różnych zakresów, np. tydzień trwała promocja na kosmetyki do twarzy, w kolejnym tygodniu przecenione były produkty do pielęgnacji dłoni i paznokci, a jeszcze w następnym kosmetyki kolorowe do twarzy. Dzięki temu przez kilka tygodni można było robić tanie zakupy w Rossmannie. A na czym teraz polega promocja w Rossmannie -55 proc?

Promocja w Rossmann -55 proc. zasady

Aby móc skorzystać z promocji w Rossmannie, trzeba zarejestrować się w aplikacji Klubu Rossmann. Bez tego niestety nie można kupić żadnego przecenionego produktu. W zamian za zarejestrowanie się w Klubie będzie można robić tanie zakupy w Rossmannie od 9 października do 19 października.

Do tego trzeba wiedzieć, że promocja jest ważna jedynie przy zakupie minimum 3 różnych produktów do makijażu. Jeśli klubowicz kupi mniej niż 3 produkty, to niestety nie będzie mógł skorzystać z promocji -55 proc. Ważny jest również fakt, że przy zakupie większej liczby sztuk tego samego produktu, rabat będzie obowiązywał tylko na jeden artykuł. Jeśli z kolei zakupi się więcej niż 3 różne kosmetyki, to wszystkie będą objęte zniżką.

Robią zakupy w czasie promocji w Rossmannie, trzeba mieć także na uwadze, że każdy klubowicz może skorzystać w promocji jedynie 3 razy!

Zrobicie zakupy w Rossmannie?

W Rossmannie już można kupić tanie kosmetyki!