Piotr Machalica i Edyta Olszówka przed laty byli jedną z najbardziej znanych par polskiego show biznesu. Dzieliła ich duża różnica wieku - prawie 16 lat, ale ich uczucie było szczere i prawdziwe. Niestety, historia ich miłości nie należała do najłatwiejszych - para długo żyła w związku, kiedy Machalica był jeszcze żonaty i przez lata walczył o rozwód ze swoją pierwszą żoną. Chociaż ostatecznie aktorzy rozstali się, to jednak do końca byli przyjaciółmi...

Piotr Machalica i Edyta Olszówka byli parą. Przyjaźnili się do końca życia aktora

Wiadomość o śmierci Piotra Machalicy dotarła do nas w poniedziałek 14. grudnia. Ta niespodziewana śmierć aktora, pogrążyła w żałobie środowisko artystyczne, z którym był związany od kilkudziesięciu lat. Machalica do samego końca był aktywny zawodowo, a tragizmu całej sytuacji dodaje fakt, że zaledwie trzy miesiące temu wziął ślub ze swoją ukochaną Aleksandrą. Ostatni związek artysty nie był jednak tak medialny, jak ten sprzed lat, gdy Machalicę połączyło uczucie z Edytą Olszówką.

Para aktorów zakochała się w sobie, gdy Piotr Machalica pozostawał jeszcze w małżeństwie ze swoją pierwszą żoną. Prasa, media i fani żyli związkiem Machalicy i Olszówki. Zanim jednak zostali parą, długo ze sobą pracowali, a ich związek narodził się z przyjaźni.

Na początku nie miało to nic wspólnego z miłością. To był powolny, żółwi proces, wsparty dziesiątkami długich rozmów. Dopiero potem dojrzała w nas decyzja: a może jednak byśmy spróbowali? - mówiła w 2004 roku dla Gali, Edyta Olszówka.

Popularność niestety nie pomagała im w ich związku. Oprócz dzielącej ich różnicy wieku, atmosferę wokół ich relacji podgrzewał fakt, że Machalica związał się z Olszówką, będąc jeszcze w małżeństwie ze swoją pierwszą żoną. Aktor wyznał jednak w jednym z wywiadów, że tak naprawdę jego małżeństwo zaczęło się psuć już rok po ślubie. Ostatecznie ze swoją pierwszą żoną żył 24 lata, a miłość z Edytą Olszówką dodała mu skrzydeł i wypełniła mu pustkę, której przez lata doświadczał.

Po wielu bojach z samym sobą doszedłem do wniosku, że już dłużej nie wytrzymam we własnym małżeństwie. Ten związek po 24 latach dobrnął do takiego etapu, kiedy już niczego nie dało się wyprostować ani wytłumaczyć. Jak większość ludzi nie znoszę pustki i samotności wokół siebie, a z drugiej strony jestem absolutnym monogamistą. [...] Mimo że znałem Edytę od wielu lat, nigdy nie traktowałem jej jako swojej potencjalnej partnerki. Kiedy jednak w takiej życiowej pustce ludzie zaczynają się dogadywać, odnajdują wiele wspólnych cech. To jest podatny grunt, na którym może wykiełkować nowe uczucie. Tak też się stało. W pewnym momencie poczułem, że jestem w Edycie potwornie zakochany - mówił dla "Gali" Piotr Machalica.

Machalica długo nie mógł wywalczyć rozwodu - sprawa ciągnęła się latami i była bardzo burzliwa. Kiedy w końcu aktorowi udało się go uzyskać, jak na ironię losu niedługo potem rozstał się z Edytą Olszówką. Ich związek trwał 10 lat. W jednym z wywiadów Piotr Machalica przyznał, że ich relacja zakończyła się między innymi z powodu plotek, które powstawały na ich temat.

Gdyby tak o nas nie gadali, być może byśmy byli do teraz razem. Niestety, to była ogromna presja społeczeństwa. Moment naszego spotkania był szczególny dla nas obojga. Te plotki, które się na nasz temat pojawiały, jednak skutecznie to wszystko zabijały. Nikt, kto tego nie doświadczył, nie jest w stanie sobie wyobrazić, jak to psuje krew - mówiła dla "Faktu" Piotr Machalica w 2016 roku.

Para rozstała się jednak z klasą i do końca życia aktora, miała ze sobą bardzo dobre relacje.

Przyjaźnimy się. Zdarza mi się przychodzić na spektakle, w których gra Edyta. Trudno, żebym tego nie robił, bo bardzo cenię jej talent, urodę i temperament. Uważam ją, za niezwykłą artystkę. Dlaczego miałbym jej nie oglądać? - mówił jakiś czas temu na łamach "Super Expressu" Piotr Machalica.

Według informacji uzyskanych przez "Super Express", Edyta Olszówka bardzo przeżyła śmierć Piotra Machalicy. Na razie jednak nie chce wypowiadać się na łamach prasy, a żałobę po stracie przyjaciela, przeżywa w milczeniu.

East News

