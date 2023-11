W "Top Model" oprócz zaciętych kłótni (mowa o konflikcie między Kingą a Klaudią El Dursi) znalazło się również miejsce na wiele pozytywnych emocji - chodzi o relacje damsko-męskie, które mogą przerodzić się niespodziewanie w większe uczucie! W programie szczególnie serce pań skradł Staś Obolewicz - przystojny model, o którego walczą dwie uczestniczki: Ania Jaroszewska i Sandra Dorsz!

W nagranych już odcinkach widać, że Sandra zauroczyła się w Stasiu:

Tak, przyznaję się! Staszek bardzo mi się podoba, jest przystojnym facetem - powiedziała Sandra podczas nagrania.

Sandra się zauroczyła w Stasiu, ale jego serce jest już zajęte?

To nie wszystko, ponieważ jak się okazuje, serce Staszka może zostać zajęte przez kogoś innego... Mowa o Annie Jaroszewskiej, która w ostatnim odcinku "Top Model" miała okazję nagrać krótki film na rolkach właśnie razem ze Staszkiem.

To wtedy chemia między Anią a Staszkiem była widoczna najbardziej, co nie umknęło uwadze jurorów! Atmosferę wokół ich romansu dodatkowo podkręciło to, że Staszek udostępnił na swoim Instagramie wspólne zdjęcie z Anią!

Wyglądacie cudownie razem, jesteście piękni, jesteś piękną kobietą (...) Legitnie do siebie pasujecie i wyglądacie razem CUDOWNIE! Boże jak ja was kocham. Dwie ulubione osoby z Top Model razem! Życzę wam jak najlepiej dziubaski - piszą fani na Instagramie.

Myślicie, że Ania i Staszek naprawdę są razem? A może jednak jego serce skradnie ostatecznie i tak Sandra?