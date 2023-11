To ogromny cios dla polskiego kina i teatru. Nie żyje Roman Kłosowski, wybitny aktor, którego widzowie pokochali dzięki roli Maliniaka w serialu "Czterdziestolatek". Artysta zmarł 11 czerwca w wieku 89 lat. Informacje o jego śmierci potwierdził syn Romana Kłosowskiego, Tomasz.

To prawda, tato nie żyje. Nie chciałbym mówić o szczegółach. Mogę powiedzieć, że w ostatnich dniach bardzo ciężko chorował. Odszedł spokojnie - powiedział Tomasz Kłosowski w rozmowie z "Super Expressem".

Roman Kłosowski swoją aktorską karierę rozpoczął w 1953 roku. To właśnie wtedy ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Warszawie. Choć na swoim koncie miał dziesiątki wybitnych ról teatralnych, Polacy pokochali go przede wszystkim za kreację Maliniaka w serialu Jerzego Gruzy pt. "Czterdziestolatek". Po śmierci żony Roman Kłosowski wraz ze swoim synem zdecydowali, że aktor zamieszka w domu opieki. To właśnie tam gwiazdor "Czterdziestolatka" spędził swoje ostatnie chwile.

Rodzinie składamy szczere kondolencje!

Roman Kłosowski nie żyje

