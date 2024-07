Kilka dni temu Anja Rubik na swoim Instagramie pochwaliła się zdjęciem z koncertu Mary Komasy, na którym widać również Romę Gąsiorowską. Czy gwiazdy spotkały się przypadkiem? Okazuje się, że nie! Anja i Roma są koleżankami, a nawet pracują razem! O co chodzi? W rozmowie z Party.pl, Roma Gąsiorowska powiedziała:

Znamy się z Anią i mamy pomysł na wspólny projekt. To jeszcze nie moment, żeby o tym mówić, ale już niedługo wszystko będzie wiadomo. Media obiegły zdjęcia z naszego prywatnego spotkania i Mary Komasy, która jest naszą bliską znajomą. Mamy z Anją podobną koncepcję na życie.

O co chodzi? Anja Rubik milczy na ten temat, ale w jednym z wywiadów Anja powiedziała kiedyś, że marzy o roli w filmie. Jakiś czas temu spotkała się nawet z reżyserem "Miasto 44" Janem Komasą. Teraz pracuje nad nowym projektem z Romą Gąsiorowską. Tajemnicza sprawa... Już nie możemy doczekać się efektów ich współpracy!

ZOBACZ: Anja Rubik i Sasha Knezevic walczą o majątek? Mamy komentarz menadżerki modelki

Zobacz także

Roma Gąsiorowska i Anja Rubik razem na koncercie:

We danced , we laughed , we felt melancholic.. night full of emotions , thank you Mary! Dzięki Mary za wieczór pełen emocji , tańca , śmiechu i melancholii. Dzięki za fotkę Marcin ! #marykomasa #romagasiorowska #warsaw

A photo posted by Anja Rubik (@anja_rubik) on Oct 19, 2015 at 2:40pm PDT