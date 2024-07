Roma Gąsiorowska należy do grona najbardziej cenionych polskich aktorek. Gwiazda z powodzeniem łączy projekty komercyjne, takie jak seriale, z tymi bardziej ambitnymi i szanowanymi przez chimeryczne środowisko aktorskie. Pod koniec czerwca na świat przyszło jej drugie dziecko. Przypomnijmy: Gąsiorowska pierwszy raz po porodzie. Pojawiła się na premierze w obszernej kreacji

Do tej pory aktorka unikała intensywnych kontaktów z mediami typu "people", a w wywiadach starała się mówić głównie o pracy. Na prywatne przemyślenia pozwalała sobie jako felietonistka portalu NaTemat.pl i to na tyle rzadko, aby nie robić z tego niepotrzebnej sensacji. Teraz jednak udzieliła wywiadu-rzeki dwutygodnikowi "Show", w którym porusza całe spektrum tematów - od figury po ciąży, przez kontakt z synem na męża, na relacji z jego byłą partnerką kończąc. Gąsiorowska przyznaje, że na razie nie myśli o zrzucaniu dodatkowych kilogramów po porodzie.

Na bieganie jest za wcześnie. Po "cesarce" nie można forsować mięśni do pół roku. Teraz staram się jeść to, co nie uczula małej. Poza tym przy dwójce dzieci mam tyle rzeczy do ogarnięcia, że jestem w ruchu non stop. W dodatku one ważą pięć i czternaście kilogramów, więc siłownię mam naturalną - zapewnia.