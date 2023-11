Kolejny odcinek programu "Rolnik szuka żony" już za nami"! W ostatniej odsłonie show rolnicy zaprosili bliskich na pierwsze spotkanie ze swoimi kandydatkami. Rodzica i przyjaciele doradzali później Sewerynowi, Jakubowi, Adrianowi i Sławkowi która kobieta, ich zdaniem, jest najfajniejsza. Wydaje się, że najwięcej emocji wywołało spotkanie rodziny Seweryna z Marleną. Internauci zauważyli, że najbliżsi rolnika raczej nie są zachwyceni jego kandydatką. Fani show zwrócili uwagę na komentarze rodziny, która uważa, że Marlena jest po prostu za młoda na związek z Sewerynem.

W sieci pojawiło się już sporo komentarzy, w których internauci ocenili pierwsze spotkanie Marleny z rodziną Seweryna. Niestety, wydaje się, że bliscy rolnika nie do końca są zachwyceni jego kandydatką. Chociaż wszyscy początkowo przyznali, że Marlena jest piękną kobietą, to później ciocie Seweryna zwracały uwagę, że może być za młoda na poważny związek.

Jak spotkanie Marleny z rodziną Seweryna ocenili internauci? Zdania były podzielone. Nie wszystkim spodobały się komentarze bliskich rolnika!

Internauci zwrócili również uwagę na zachowanie Seweryna na randce z Marleną. Kandydatka rolnika przyznała wówczas, że chciałaby stworzyć prawdziwy związek, ale ma chorą mamę dlatego nawet jeżeli zostanie w domu rolnika, to będzie chciała ją w miarę często odwiedzać. Wydaje się, że Seweryn nie był tym zachwycony. Jak zareagował na pytanie Marleny, czy będzie miał czas, żeby raz na jakiś czas przyjechać do niej.

Jak trudną rozmowę Marleny i Seweryna ocenili fani "Rolnik szuka żony"?

- Oboje dziecinni...niestety. Ona nie zostawi chorej Mamy,a on gospodarki.Strata czasu,ale to było do przewidzenia. Tak jest jak sie patrzy na tylko na urodę. Marlena piękny kwiat,ale musi dojrzeć.

- Widać że Seweryn już nie jest zainteresowany Marleną i nic z tego nie będzie. Jest na nią zły za sytuacje z Dianą. Ciągnie to już do końca przed kamerami by nie wyjść na dupka. Chociaż trzeba przyznać, że przy rodzinie i znajomych był dla niej milszy niż sam na sam.

- Seweryn stracił rodziców... A Marlena ma chora mamę i on nie wykazuje wyrozumiałości co do wyjazdów Marleny do rodzinnego domu? Bd uwiązana jak te krowy w oborze :) oni kompletnie do siebie nie pasują!!!- czytamy na Facebooku.