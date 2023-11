Hejterzy odpowiedzą za okropne i pełne nienawiści komentarze na temat Marleny z programu "Rolnik szuka żony"? 22-letnia kandydatka od samego początku wzbudzała ogromne emocje wśród widzów programu. Kandydatka Seweryna już na pierwszej randce wpadła rolnikowi w oko i wydaje się, że to właśnie ona jest jego faworytką. Marlena jest fajną, młodą kobietą, która nie bała się powiedzieć głośno, że jest piękna. Niestety, szczere wyznanie uczestniczki show TVP nie spodobało się internautom, którzy zaczęli ją ostro krytykować i wyzywać. W sieci wylał się hejt, na który ktoś postanowił zareagować! Na Facebooku powstała grupa "Bronimy Marleny z programu Rolnik Szuka Żony". Administrator grupy zapowiedział walkę z hejterami!

Ostatnio okazało się, że fani programu "Rolnik szuka żony" mieli już dosyć patrzenia na hejterskie wpisy w sieci i postanowili działać. Założyli specjalną grupę, która zamierza bronić uczestniczki show!

Część hejtu to zwykła głupota i zawiść, ale część to jakaś zaplanowana akcja, by zniszczyć życie tej porządnej dziewczyny - napisali na Facebooku.