Internauci bronią Marleny z programu "Rolnik szuka żony". Fani programu nie mogą pogodzić się z krytyką, która spadła na kandydatkę Seweryna. Na Facebooku utworzono specjalne konto poświęcone 22-latce, gdzie anonimowe osoby przeprowadziły własne śledztwo, aby powiedzieć prawdę, kim jest Marlena. Zobaczcie do jakich ustaleń doszli! Co ciekawe, Marlena udostępniła profil u siebie, jednocześnie nie dementując żadnej z informacji.

22-letnia Marlena do programu „Rolnik szuka żony” zgłosiła się, aby zdobyć serce Seweryna. Między parą od razu zaiskrzyło. Zobaczyli to nie tylko widzowie na ekranach telewizorów, ale i pozostałe uczestniki w programie. Mało tego, pozostałe kandydatki stwierdziły, że Marlena jest w programie faworyzowana. 22-latka nie zaprzeczyła, choć odważyła się na mocne wyznanie, mówiąc, że inne panie się jej boją, bo ta jest ładna!

Po wyznaniu Marleny spadła na nią fala hejtu. W siei pojawiło się mnóstwo przykrych komentarzy. Internauci nie mieli litości na kandydatki Seweryna.

- Marlena zachowuje się jak z gimbazy, zero obycia, kultury, no nic sobą nie reprezentuje, a mniemanie ma nad wyraz wysokie.

Na falę hejtu zareagowały anonimowe osoby, które postanowiły zrobić własne śledztwo, aby dowiedzieć się, kim naprawdę jest Marlena. Internauci napisali do znajomych Marleny. Czego się dowiedzieli?

- Dziewczyna wychowuje się w wielodzietnej rodzinie. Ma 4 rodzeństwa. Jej mama jest ciężko chora na raka, a Marlena pracuje m.in. na jej chemioterapię. Dojeżdża ponad 100 km do Warszawy, by pracować przez 2 dni w restauracji od rana do nocy, śpiąc w międzyczasie 3-4 godziny, by po 2 dniach tego maratonu wrócić do domu na chwilę odpoczynku - czytamy na Facebooku.